台股開高走低翻黑　終場下跌160點、失守萬六

聯準會升息3碼符合預期，美股15日連5黑止步，台股今（16）日以16098開出，盤初漲逾200點，一度站上16200點，隨後溜滑梯一路往下，終場下跌160點，收在15838點，跌幅1%，成交金額僅新台幣2723.45億元；權值股電積電秒填息，終場上漲2元，收在508元；貨櫃三雄帶量再破底；金融族群受惠升息利多；今日盤面焦點車用族群逆勢漲。
週三美股主要指數強勁反彈，道瓊上漲303.70點，漲幅1.00%，收在30,668.53點；那斯達克上漲270.81點，漲幅2.50%，收在11,099.16點；標普500上漲54.51點，漲幅1.46%，收在3,789.99點；費城半導體上漲47.66點，漲幅1.77%，收在2,737.55點。
台股今天一片慘淡，大盤以16098開出，盤初漲逾200點，一度站上16200點，隨後溜滑梯一路往下，尾盤下殺取量，高低震盪371點，終場下跌160點，收在15838點，跌幅1%，成交金額僅新台幣2723.45億元。
權值股台積電開盤後大漲9元至515元秒填息，早盤走勢平穩，終場上漲2元，收在508元；其餘權值股表現疲弱，聯電、聯發科、大立光終場跌逾1%，鴻海則下跌0.45%。
貨櫃三雄今天帶量再破底，陽明終場下跌4.10%，萬海下跌6.76％，長榮則跌破120元的整數關卡，收在119元，跌幅6.64%。
至於金融族群，受惠升息利多，玉山金終場上漲1.20%，中信金上漲1.14%，高雄銀則漲約1%內；今日盤面焦點電動車車用族群逆勢漲，車王電終場漲逾4%、耿鼎漲逾3%、帝寶漲逾1%。