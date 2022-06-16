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Opel 第四季確定登台！Master Win 集團為台灣 Opel 總代理

▲ Opel 第四季確定登台！Master Win 集團為台灣 Opel 總代理
▲ Opel 第四季確定登台！Master Win 集團為台灣 Opel 總代理

2GameSome - 有車賞

2022-06-16 15:55:00

Master Win集團今日（6/16）正式宣布，已於近日與 Stellantis 汽車集團簽署德國 Opel 汽車台灣總代理合約，並宣告德國 Opel 汽車將於 2022 年底回歸台灣車壇，未來台灣也將成為德國 Opel 汽車佈局亞太地區的重要市場。

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Master Win 集團自 1917 年由創辦人王初生先生創立以來，從二輪車業起家，並逐步將事業版圖拓展至各式輪車，包含新車、中古車、零配件銷售、汽車售後服務及產業保險服務，在台灣市場擁有 60 餘年的專業汽車銷售和客戶服務經驗。

Master Win 集團表示：「Master Win 集團很榮幸取得先進且令人期待的德國 Opel 汽車在台灣的獨家代理權，給予台灣消費者多一個購車選擇。集團特別延攬業界專業經理人、打造完善與獨特的通路據點、提供以顧客為尊的銷售服務與售後優質體驗，我們深信可以為台灣汽車市場注入一股新氣象，並建構德國 Opel 汽車品牌在台灣的永續發展。」

德國 Opel 汽車品牌創立於 1862 年德國 Rüsselsheim，是歐洲最大的汽車製造商之一，營運範疇遍及全球 60 多個國家。

德國 Opel 汽車全球運營總監 William Mott 表示：「德國 Opel 汽車透過 Modern German 新世代德國的品牌核心概念，以及 Bold and Pure 大膽純粹的產品設計理念，結合卓越的造車工藝以及透過電能轉型迎來的零碳排綠能創新，期待滿足消費者的日常多元用車需求，給予超越過往的出行體驗。」

德國 Opel 汽車由Stellantis汽車集團獲得充沛資源挹注。Stellantis 汽車集團為汽車製造廠和移動服務供應商，於 2021 年 1 月由 FCA 和 PSA 兩大全球汽車集團合併成立。Stellantis 汽車集團旗下涵蓋了 14 個國際知名汽車品牌，為新時代永續移動的全球領導者，提供獨特、經濟和高效的交通解決方案，精進於實現消費者出行自由。

德國 Opel 汽車東協資深副總裁 Christophe Musy 認為：「正如 Stellantis汽車集團的戰略計劃《Dare Forward 2030》中所述，德國 Opel 汽車進軍台灣，是今年 Stellantis 汽車集團在亞太地區發展計劃中的一個重要里程碑。Stellantis 汽車集團致力電動化，提供創新、純淨、安全和高效的移動解決方案。台灣成為德國 Opel 汽車在亞太地區發展的重要據點之一，尤其是台灣消費者對電動車款的接受度越來越高，相信在未來發展性與純電車款消費潛力上，台灣是最佳的舞台，我們對新合作夥伴 Master Win 集團深具信心，將一起攜手努力將新世代德國 Opel 汽車品牌在台灣市場上發揚光大。」

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