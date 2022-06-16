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內幕／城博會點亮基隆！綠下週徵召蔡適應　拚接棒林右昌

▲蔡適應（右）將於下周獲民進黨正式徵召，出戰基隆市長選舉，力拚接棒林右昌，延續基隆綠色執政。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
▲蔡適應（右）將於下周獲民進黨正式徵召，出戰基隆市長選舉，力拚接棒林右昌，延續基隆綠色執政。（圖／翻攝自蔡適應臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-16 17:12:552022-06-16 17:17:35

2022城市博覽會在基隆熱鬧展出中，如同嘉年華般的展覽被視為基隆市長林右昌的「畢業作品」，引發全國關注。近8年來，林右昌市府團隊改變基隆的市貌、獲得好評，讓各界關注民進黨是否能在基隆繼續執政。據了解，近來基隆疫情下降到高峰時期的1/3，市民逐漸回歸正常生活，加上城市博覽會再度塑造市民高度光榮感，民進黨將在下週三（22日）中執會上，正式徵召準備多時的在地立委蔡適應出馬，力拚延續基隆綠色執政。

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▲民進黨立委蔡適應（圖／翻攝自蔡適應臉書）
▲蔡適應早已備戰基隆市長選舉多時，黨內也早已認定其是接棒林右昌參選的不二人選。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
民進黨在基隆執政成果不俗，林右昌與蔡適應都有不錯的民調支持度。然而國民黨已提名家族在地實力堅強的前立委謝國樑出戰，讓綠營支持者關注民進黨的提名時程。蔡適應早已備戰多時，黨內也早認定其就是接棒林右昌參選的不二人選，但為何遲至此時才獲徵召？

基隆市基本盤過去被視為「藍大於綠」，惟2014年林右昌挾著綠營大順風，以及個人清新優良形象，以過半票數入主基隆市政府；2016年，與林右昌同屬民進黨內派系正國會的蔡適應也在總統蔡英文旋風下，擊敗前台北市長郝龍斌等人，當選基隆市唯一一席立委，2人也開啟近年基隆改變的基礎；林右昌、蔡適應更分別於2018年、2020年順利連任至今。

然而，從3月起基隆新冠肺炎疫情漸趨嚴峻，成為首當其衝的城市之一，與當時較不受疫情影響的屏東等縣市不同，所以即使黨內早有共識由蔡適應出征，黨中央仍決定以防疫為重；另外，城市博覽會本原定在去年10月就要舉辦，因疫情延到現在，包含林右昌在內的市府團隊都繃緊神經，也讓黨中央在之前並未處理基隆市長提名。

據了解，隨著北台灣疫情趨緩，且城市博覽會大受好評，在這樣的氛圍下，兼任黨主席的蔡英文等黨內高層，已與蔡適應達成共識，將在下周三民進黨中執會上，正式徵召蔡適應參選基隆市長。

基隆城市博覽會包含甫落成的國門廣場、正濱漁港及漁會正濱大樓、海洋科學館、沙灣展區等4大展區各自精彩，整座城市化身展場，展現基隆的前世今生、歷史文化，也顯現林右昌市府團隊近8年來的執政成績，翻轉基隆過去昏暗、老舊的形象，點亮城市風貌，港灣也再添風華。

趁著一連10天的基隆城市博覽會吸引全國目光，民眾好感度上升，正好是蔡適應最佳的出場時機。

▲基隆城市博覽會叫好又叫座，也讓基隆市民再次獲得高度光榮感。（圖／翻攝自林右昌臉書）
▲基隆城市博覽會叫好又叫座，也讓基隆市民再次獲得高度光榮感。（圖／翻攝自林右昌臉書）
基隆地方人士表示，其實這一年多來，基層並沒有太多選舉的氛圍，甚至有很多市民沒有想到，年底又要選舉了，而且轉眼間，林右昌的8年任期就滿了。所以即使國民黨等政黨已經提出候選人，也並沒有討到什麼紅利。

該人士表示，其實基層都有高度的共識，就是由深耕已久的蔡適應出馬角逐，加上前陣子疫情的關係，也就順勢延到了現在還沒有提名。但蔡適應這陣子「能跑的繼續跑、該做的繼續做」，加上城市博覽會的加持，喚起市民對林右昌8年執政政績的迴響，相信年底市長選舉「對綠營仍相當有利」。

另名在地人士則說，林右昌的施政，對比過去國民黨籍的市長張通榮等人，可說是「天壤之別」，謝國樑近來提出一些「大撒幣」但卻沒有長遠規劃的政見，會讓不少市民又想起國民黨執政下的「黑暗基隆」。

黨內高層則分析，黨內持續追蹤基隆的民調，謝國樑與蔡適應在伯仲之間，「但你看喔，國民黨已經正式提名了，謝國樑的看板掛滿基隆的大街小巷；而民進黨還沒有正式提名就有這樣的成績」，未來提名後，再加上林右昌加持，後勢絕對看漲。

熟悉基隆選情的黨內人士分析，現在有些候選人聲量比較高，但大家可以知道每一個候選人是什麼樣的背景，「有些效果是砸錢就可以達到的」。該人士也表示，近來在基隆基層拜訪，發現很多市民會去思考，過去7年多來城市的改變是不是要延續下去，如果要的話，那當然希望可以選一個跟現任市長最契合的人擔任下一屆基隆市長，「不然這8年就等於浪費了」。

派系人士則說，林右昌交棒蔡適應雖普遍被基隆市民接受，但絕對不能掉以輕心，尤其蔡適應在綠營傳統優勢的空戰部分，並未如同林右昌一般輾壓對手，「這會是個隱憂，不可不慎，誰都怕像2018年韓國瑜在高雄的效應再次發生」。

另該人士也說，林右昌政績不錯，但並非相當有煽動力的政治人物，且基隆市長是其第一個讓人民有深刻印象的職位，要林右昌擴大「點亮基隆」的光環去「點亮蔡適應」，還會有一些需要磨合的時間。相較之下，上週林、蔡同屬的正國會派系掌門人、有意參選台北市長的林佳龍到基隆拉抬，就對蔡適應有非常好的加分效果。

▲林右昌（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲林右昌8年執政成績亮眼，基隆市長任滿後的下一步受到各界矚目。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

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