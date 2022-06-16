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Honda 推出 2022 HPD Civic Si FE1原廠賽車，在美售價不到165萬台幣！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-16 19:55:21

即使Honda未如Toyota近期致力宣傳參與賽車的部分，但Honda依然在全球各地投入不同層級的賽車運動中，其中近期台灣車迷可能比較熟知的TCR賽事便是其中之一，但為了讓賽車更為普及，總部位於美國的Honda Performance Development (HPD) 宣布推出了2022 HPD Civic Si FE1賽車，讓想投入賽車的朋友，有更為親民的賽車可選擇。

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2022 HPD Civic Si FE1賽車是以第11代Civic Si為基礎升級而來，依照賽車需求卸除非必要零配件，予以輕量化，並配上全套防滾籠、OMP賽車椅、OMP賽車方向盤、OMP六點式賽車安全帶與OMP車載滅火器等所需部品，另外，包括：引擎、懸吊、排氣系統、燃料電池等則都是HPD訂製開發，以及裝配了Motec C127賽車紀錄儀錶。

2022 HPD Civic Si FE1賽車是以第11代Civic Si為基礎升級而來，依照賽車需求卸除非必要零配件，予以輕量化，並配上全套防滾籠、OMP賽車椅、OMP賽車方向盤、OMP六點式賽車安全帶與OMP車載滅火器等所需部品，另外，包括：引擎、懸吊、排氣系統、燃料電池等則都是HPD訂製開發，以及裝配了Motec C127賽車紀錄儀錶。

所有HPD Civic Si FE1都會在位於俄亥俄中生產Acura NSX的性能生產中心製造，具有最先進的焊接、車身製造、噴漆、組裝等設備，可維持在最高水準的精細品質。

HPD Civic Si FE1動力系統搭仔原廠代號L15CA渦輪增壓四缸引擎，搭配HPD強化六速手排變速系統，整輛賽車將市售車配有的天窗、隔音材質、多餘絕緣用料、底漆與裝潢所需黏著劑等完全去除，同時，為讓購買者便於彩繪與塗裝，外觀僅採基本的白色塗裝。煞車系統則是裝配Wilwood 6活塞 Superlite 賽車卡鉗搭配浮動式碟盤，輪圈則是17x8之Nnkei製鋁合金圈。

HPD Civic Si FE1基本含稅售價為5.5萬美元〈約折合新台幣164萬元〉，訂車訂金為2.5萬美元，預計2022年11月正式開始交車。台灣自2022年起，也有了STS 超級房車全國系列賽，也許台灣的參賽者，可以研究HPD Civic Si FE1是否符合賽事規範，引進最新的賽車參賽，為台灣賽車注入新活力。

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