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台股終場跌197點　台積電勉強守住500元關卡

▲台北股市17日終場跌近200點，跌197點，收在15641點，跌幅1.2%，成交金額放大到新台幣3078億元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市17日終場跌近200點，跌197點，收在15641點，跌幅1.2%，成交金額放大到新台幣3078億元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-17 13:59:10

美國宣布升息後，美股昨（16）日重摔，道瓊跌2%多、費半更是跌6%以上，而今（17）日亞股漲跌互見，日股跌1.5%以上，韓股午盤跌幅縮小，陸股與港股漲1%以上。至於台北股市今日終場跌近200點，跌197點，收在15641點，跌幅1.2%，成交金額放大到新台幣3078億元。權值股台積電終場跌7元，收在501元，500元大關勉強守住。

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台北股市受到美股重挫影響，今日開低走低，早盤跌220多點，午盤更是重摔250多點，來到今日最低點15573點，尾盤拉抬放量，終場跌197點，收在15641點，跌幅1.2%，成交金額新台幣3078億元。權值股台積電早盤一度跌9元，來到499元，跌破500元大關，所幸終場跌7元，收在501元，穩住500元關卡。

雖然台積電弱勢，但經濟部預告產創條例修法，祭出25%研發投抵，還有台積電北美技術論壇舉行後釋出利多，部分台積電概念股提前慶祝，如中砂、景碩、康普漲3到4%，長園科、昇陽半導體漲逾2%。

其他重要權值股，如聯發科弱勢跌4.8%，終場收在831元。鴻海跌1.79%，來到109.5元。聯電跌近3%，來到47.65元。國巨同樣慘綠，跌幅3.8%，來到354元。至於逆勢抗跌股有友達、和碩、陽明與華新，漢翔飆漲停。另外，華航、長榮航跌深，跌幅超過4%。

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