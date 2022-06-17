央行升息半碼　張其祿：幅度過小恐無助打擊炒房

中央銀行昨日宣布，為抑制通膨，決定調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），續採「緊縮性貨幣政策」立場，且未繼續實施第五度信用管制。對此，民眾黨立委張其祿今（17）日表示，央行升息幅度太小，處理通膨及過高房價問題太過保守，恐釀更大的經濟泡沫危機，央行升息溫和又藉此讓信用管制不持續，之前四次選擇性信用管制打炒房成果恐前功盡棄。
張其祿表示，上次美國升息2碼，我國僅升1碼，如今美國升息3碼，我國中央銀行卻更保守僅升半碼，等於是對策更保守、更倒退，面對當前不低的通膨情形，中央銀行顯然太過被動、保守且溫和，打擊通膨及畸形高房價的力道不彰、無法持續，且很多物價如原物料、飼料等等都已經上漲到誇張的局面，銀行以如此低的升息力道拖延、不根本解決高通膨及高房價問題， 將會讓危機繼續蔓延、膨脹成為更大的未爆彈。
張其祿強調，中央銀行未繼續實施第五度信用管制，代表政府不願意、不敢認真打炒房，前面四度調整選擇性信用管制措施將會前功盡棄，也繼續拖延、滋長資產過度集中房地產的經濟風險，房價非但無法軟著陸，更讓人民對於房地產持續有「不切實際的期待」，繼續助長了房市炒作亂象。
張其祿指出，美國聯邦準備理事會（Fed）此次升息3碼已為28年來首見，更已宣稱美國還會再升息3碼，此舉已造成國際金融市場巨大的連動；昨日美國一升息，確實對我國股匯市造成不小波動，更有外資賣超及匯出資金的情形發生，因此更須慎防國際間利差之影響。而我國央行明知這次升息低於市場預期，卻仍然表現出這麼被動及保守，不但無法有效解決通膨危機，更可能因拖延、姑息及國際利差影響，加劇通膨、外資外流及房價持續高漲等後續更大的經濟危機。