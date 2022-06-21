買電車最憂這事！網曝：最狂神解套直接折3600

近年電動機車從外觀創新、人性化設計，到速度馬力的推升，在在讓消費者眼睛為之一亮，加上政府將推動電車全面普及，頻頻祭出優質補助方案，拉近電車與消費者間的距離。考量近期疫情仍衝擊經濟發展，各縣政府持續祭出振興經濟政策，就如台北市政府最新宣布，電動機車加碼補助再延長至今(2022)年底，汰購電動機車補助總額最高有 2.7 萬，以原價 68,480 元的 Gogoro VIVA MIX Basic 為例，等於用接近 6 折就能入手一輛新車，消息一出可讓許多仍在猶豫的準購車族大為心動。
根據《網路溫度計民調中心》調查最新發現，民眾對電車卻步的最大關鍵在於「價格」，但事實上，125cc 的燃油機車價格從 6 萬元到 10 萬元不等；反觀電動機車平均單價在近幾年已經從 6 萬 9 千元，逐漸降低至 5 萬 8 千元左右，價格上顯得更加親民。以台北市來說，市民購買電動機車，可額外獲得 8000 元補助金，再加上中央及北市府原有的電動機車汰（新）購補助，最高可獲得 2.7 萬元補助；而新北市及桃園市加碼補助則是進入最後倒數，只到 6 月底，綜合以上折扣，現在可說是 2022 年最佳購車時機。
除了政府大力降低消費者購車負擔，電動機車品牌 Gogoro 也陸續推出更為平價的車款以及優惠，像是 0 頭款購車、第一年電池資費 0 元起、購車 36 期 0 利率、首年保養 0 元起等方案，讓購車與養車壓力大幅降低。
近日網友發現還有一個購車折抵的隱藏招數，結帳直接再省一波超有感！ 街頭常見的 GoShare 共享電動機車推出「小豬撲滿」活動，租車時只要刷國泰世華任一張信用卡或金融卡，每一趟就自動獲得最高 150 元購車基金，最高可以累積到 3600 元。
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