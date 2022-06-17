基隆速食店再減一！漢堡王「唯一門市」歇業 在地人不捨
基隆第一家麥當勞為鄰近廟口的愛三門市，於上（5）月底結束營業後，不到半個月的時間，基隆唯一的漢堡王門市也貼出公告，宣告營業至本周日（6/19）讓不少人相當不捨，而速食連鎖店相繼關掉位在基隆的營業門市，也讓在地人無奈喊話「肯德基爺爺，你要撐住啊！」。
根據臉書粉絲專頁「大熊小熊吃基隆」貼出漢堡王中正店門市公告，「由於營運策略調整，基隆中正店營業至2022年6月19日。期許早日繼續為您提供火烤美味」，該粉絲專頁也傻眼直呼「又珍重再見，所以基隆也沒漢堡王了嗎？肯德基爺爺你要撐住啊？」
據了解，基隆本來共有兩間漢堡王的分店，一間位在舊火車站對面，一間則是信一路上2019年落成的中正店門市，位在連鎖健身房的一樓；不過在中正店開幕不久後，火車站的舊店面隨即宣布停止營業。
根據《蘋果新聞》報導，東森房屋基隆仁愛加盟店店長陳柏佑分析，該店面為於市中心的蛋黃區域，單坪租金約落在1000~1500元，換算起來該店面月租金落在10萬元上下，而漢堡王中正門市共開業三年，有兩年受到疫情的影響，恐怕也是決定歇業的重要因素。
漢堡王中正門市熄燈為基隆市內最後一間店面，讓不少在地網友直呼，「基隆沒有漢堡王了…」、「基隆不就沒有漢堡王了」、「只剩下早餐店的漢堡」。根據《NOWnews今日新聞》詢問官方，目前僅確認基隆中正店歇業消息，至於未來還會不會再基隆市內另覓新點重開，目前還沒有確定消息傳出！（編輯：鍾怡婷）