台大畢冊少3系惹怒家長！醫拋10建議：尷尬的會是你孩子

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對此，重症醫陳志金也在個人臉書發表看法，「大學畢業已經是成年人了！畢業紀念冊的事，應該先和孩子問清楚，這樣『找媒體投訴』，會讓您的孩子在同學之間很尷尬啦！」陳志金直言，「有念過大學的都知道，負責畢業紀念冊的是『畢聯會』，並非校方！這是『學生自治』，學校、家長都不會插手這些事喔。有些科系，經過班上投票，就沒有意願花錢製作全校的畢業紀念冊！像牙醫系、醫學系，修業年限比一般科系長，同屆畢業的其他系，根本就不是當初同屆考進來的，所以會覺得沒必要花錢製作」。
陳志金指出，「不參與全校紀念冊，大家通常都會製作本系的畢業紀念冊！記錄系上彼此共同生活的點滴，這個才更有意義！家長如果很有興趣，可以先問問孩子，如果他願意和您分享的話」。
陳志金也提醒家長，「小孩已經畢業了，將來在社會上，看的也是他工作的表現，頂多也是在應徵時看看畢業證書，不會有人看畢業紀念冊啦。全校畢業紀念冊，各科系頂多也只分配到幾頁全體照或活動照，不會有個別的大頭照喔！您孩子的科系，當初如果真的有參與，您看到以後，可能又要失望地找媒體投訴了」。
陳志金建議，「孩子畢業，和孩子在校園裡、或到相館去合照，是更好的祝福，總比花大錢出現在全校畢業紀念冊上，用放大鏡還不一定找得到他，還更重要，不是嗎？大學畢業，為人父母的心態也要好好調適，是時候放手讓他們飛了！」
陳志金最後直言，家長應該想想，這本畢冊到底「是孩子的需要？還是父母的需要？」陳志金也祝福所有畢業生前程似錦，但不忘提醒畢業生該多和家長分享生活點滴，「不然的話，有些家長難免會感到失落」。（編輯：倪浩軒）