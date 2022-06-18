COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台大畢冊少3系惹怒家長！醫拋10建議：尷尬的會是你孩子

▲有台大學生的家長因不滿畢業紀念冊上沒有孩子的科系，氣得向媒體投訴。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）
▲有台大學生的家長因不滿畢業紀念冊上沒有孩子的科系，氣得向媒體投訴。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 11:50:21

現在正值畢業季，許多大學畢業生準備離開校園步入社會。不過傳出今年台大畢業冊上沒有牙醫系、醫療工程系、生化科技系，讓部分家長很不滿。對此，重症醫陳志金分享10點個人看法，也提醒家長「大學畢業已經是成年人了」，家長逕自抗議反而「會讓您的孩子在同學之間很尷尬啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
有家長因為在畢業紀念冊上看不到自己孩子，氣得向媒體投訴。台大校方則回應，畢業紀念冊是由學校畢聯會製作，並非校方統一管理。而台大畢聯會則解釋，每個畢業班級都有畢代，畢代會詢問同學意願，若班上沒人要畢業紀念冊，就不會製作。但台大畢聯會也說明，很多畢業生會選擇自行以班級為單位製作畢冊，而全校製作的畢冊，其實購買比例本來就不高。

▲呂捷認為「學歷是一張入場卷」，出社會後就必須將學歷轉化成人生的經歷。（示意圖/翻攝Pexels）
▲最近適逢畢業季，許多學生準備步入人生的另一個階段。（示意圖/翻攝Pexels）
對此，重症醫陳志金也在個人臉書發表看法，「大學畢業已經是成年人了！畢業紀念冊的事，應該先和孩子問清楚，這樣『找媒體投訴』，會讓您的孩子在同學之間很尷尬啦！」陳志金直言，「有念過大學的都知道，負責畢業紀念冊的是『畢聯會』，並非校方！這是『學生自治』，學校、家長都不會插手這些事喔。有些科系，經過班上投票，就沒有意願花錢製作全校的畢業紀念冊！像牙醫系、醫學系，修業年限比一般科系長，同屆畢業的其他系，根本就不是當初同屆考進來的，所以會覺得沒必要花錢製作」。

陳志金指出，「不參與全校紀念冊，大家通常都會製作本系的畢業紀念冊！記錄系上彼此共同生活的點滴，這個才更有意義！家長如果很有興趣，可以先問問孩子，如果他願意和您分享的話」。

陳志金也提醒家長，「小孩已經畢業了，將來在社會上，看的也是他工作的表現，頂多也是在應徵時看看畢業證書，不會有人看畢業紀念冊啦。全校畢業紀念冊，各科系頂多也只分配到幾頁全體照或活動照，不會有個別的大頭照喔！您孩子的科系，當初如果真的有參與，您看到以後，可能又要失望地找媒體投訴了」。

陳志金建議，「孩子畢業，和孩子在校園裡、或到相館去合照，是更好的祝福，總比花大錢出現在全校畢業紀念冊上，用放大鏡還不一定找得到他，還更重要，不是嗎？大學畢業，為人父母的心態也要好好調適，是時候放手讓他們飛了！」

陳志金最後直言，家長應該想想，這本畢冊到底「是孩子的需要？還是父母的需要？」陳志金也祝福所有畢業生前程似錦，但不忘提醒畢業生該多和家長分享生活點滴，「不然的話，有些家長難免會感到失落」。（編輯：倪浩軒）

許藍方認了「戶頭剩7926」！凌晨發文秀證據：沒有要裝窮

夏至將至！連7天暖如盛夏　3縣市高溫警示、台東留意焚風

吳淑珍症狀有明顯改善！陳水扁喊謝天謝地　親揭出院日期

愛滋男同婚後從未圓房！家屬控「求子詐婚」　法院這樣判

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀