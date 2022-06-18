情侶酒後吵架！男持刀自殘 女友欲奪刀反遭刺傷送醫不治
新竹一位28歲的林姓男子與24歲的林姓女子兩人是情侶關係，17日凌晨兩人喝酒後，叫代駕開車送兩人回家。不料途中在車上發生爭吵，林男一時氣憤持刀自殘，林女從旁奪刀卻在過程中腹部反被刺中，緊急送醫後仍宣告不治。警方初步調查，認為林男確實並非有意刺死女友，不過詳細案發經過，仍待法醫相驗後進一步調查釐清。
據了解，17日凌晨林男與林女在台北喝酒，聚會結束後找代駕開車，準備返回新竹住家。結果途中兩人在車上發生爭吵，林男情緒激動拿刀劃向自己左手腕，林女從旁意圖奪刀阻止，不料過程中林女肚子反而中刀，傷勢嚴重。林男緊急請代駕開往醫院，結果林女在中壢天晟醫院急救後仍宣告不治。
警方表示，林男的供詞與代駕司機證詞大致相符，檢察官初步相驗林女身上刀傷，也認為並非由林男所意圖刺傷造成的。不過林女家屬對於奪刀誤殺致死的說法有所質疑，警方會待法醫詳細相驗，進一步確認死因和傷口後，再釐清案發經過與林男的責任。（編輯：倪浩軒）
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