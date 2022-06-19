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舌苔發白不可掉以輕心　NHS報導：可能是「這5大疾病」在作怪

舌苔發白不可掉以輕心　NHS報導：可能是「這5大疾病」在作怪
舌苔發白不可掉以輕心　NHS報導：可能是「這5大疾病」在作怪

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-19 00:00:44

舌頭是人類身體重要的一部分，有了舌頭我們才能嘗遍美食、品出食物不同的味道。但很多人不知道的是，舌頭還能反映出身體的健康狀況，其中一項就是舌苔。舌苔的狀態與健康息息相關，舌苔厚重白膩，極有可能是身體出現狀況的現象，因此刷牙時需要多加留意舌頭的狀況。

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▲ 舌苔的狀態與健康息息相關。（示意圖／Pixabay）

舌苔厚重如何改善？

根據外媒NHS報導，早晨起床，若你發現自己口氣不佳、舌苔厚重發白，你可以嘗試進行以下動作，以改善舌苔問題。

 

一、用軟毛的牙刷刷牙

刷牙時應控制力道、避免太用力，才不會刷得滿口是血，也不至於刺激到牙齦和味蕾。

 

二、養成良好的清潔習慣，定時刷牙、定期清理舌苔

刷牙時可順手以軟毛的牙刷，或是使用專門的舌苔刮刀輕輕刮除，做一下清潔的動作，但切忌用力過猛，以免損傷味蕾。

 

三、用吸管喝冷飲

使用吸管喝飲料，可避免飲料直接大面積地接觸舌頭，造成舌頭染色，或是食物殘渣殘留在舌頭表面。

 

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▲ 養成良好的衛生習慣，可避免口腔疾病。（示意圖／Pixabay）

舌苔厚重應該注意什麽？

一、不使用含有月桂硫酸鈉的牙膏

月桂硫酸鈉，又名十二烷基硫酸鈉（Sodium Lauryl Sulphate，簡稱SLS），是牙膏中常用的界面活性劑之一，月桂硫酸鈉易溶於水、泡沫豐富，因此被廣汎運用在個人護理產品，然而過量使用容易損傷口腔黏膜，在選擇產品上需要謹慎。

 

二、不吃辛辣、太鹹、太酸或太熱的食物和飲料

絕大多數舌苔問題都來自個人的日常飲食習慣，重口味的飲食往往添加過多調味料、香料，不僅刺激舌頭、口腔黏膜，吃進肚裏更是刺激腸胃。舌苔厚重者應改善日常飲食，嘗試清淡一些的食物。

 

三、不吸煙、不喝酒

保持良好的口腔衛生與清潔習慣，不吸煙、喝酒，才能避免刺激物殘留在口腔內，進一步造成舌苔狀況惡化。

 

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▲ 日常飲食習慣也可能導致舌苔情況加劇。（示意圖／Pixabay）

舌苔厚重可能是疾病導致？

舌苔的狀況與健康息息相關，一般上只要照顧口腔衛生即可改善，但也有例外。若是你的舌頭開始出現疼痛、瘙癢、腫脹，甚至出現大片白斑，那就需要警惕，極有可能和以下5種疾病有關，請盡速求醫。

 

一、口腔潰瘍（Mouth Ulcer）

口腔潰瘍是口腔內或牙齦出現小且淺的病變，包括看起來像水泡、圓形的瘡。它並不會傳染，但卻可能在進食時引起劇烈疼痛，導致吃飯和說話都有困難。

 

二、白斑（Leukoplakia）

白斑的症狀是舌頭、口腔或牙齦上產生白色凸起的斑塊，當用手伸進嘴裏刮它們時，白斑並不會脫落。

 

三、扁平苔蘚（Lichen Planus）

扁平苔蘚是一種表皮慢性病，病徵包括口腔潰爛、瘙癢、紅疹、舌頭和口腔內側有白斑，甚至牙齦疼痛。

 

四、地圖舌（Geographic Tongue）

地圖舌是一種淺表性非感染性舌部炎症，又稱遊走性舌炎，症狀為舌頭表面出現一些沒有乳突的斑塊，邊緣為白色或淺色。

 

五、鵝口瘡（Oral Thrush）

鵝口瘡由白色念珠菌真菌引起，當真菌聚集在口腔內膜，便會造成舌頭上出現白斑、發癢的症狀。

 

原文出自：NHS

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