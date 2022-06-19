舌苔發白不可掉以輕心　NHS報導：可能是「這5大疾病」在作怪

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舌苔厚重如何改善？根據外媒NHS報導，早晨起床，若你發現自己口氣不佳、舌苔厚重發白，你可以嘗試進行以下動作，以改善舌苔問題。
一、用軟毛的牙刷刷牙
刷牙時應控制力道、避免太用力，才不會刷得滿口是血，也不至於刺激到牙齦和味蕾。
二、養成良好的清潔習慣，定時刷牙、定期清理舌苔
刷牙時可順手以軟毛的牙刷，或是使用專門的舌苔刮刀輕輕刮除，做一下清潔的動作，但切忌用力過猛，以免損傷味蕾。
三、用吸管喝冷飲
使用吸管喝飲料，可避免飲料直接大面積地接觸舌頭，造成舌頭染色，或是食物殘渣殘留在舌頭表面。
▲ 養成良好的衛生習慣，可避免口腔疾病。（示意圖／Pixabay）
舌苔厚重應該注意什麽？一、不使用含有月桂硫酸鈉的牙膏
月桂硫酸鈉，又名十二烷基硫酸鈉（Sodium Lauryl Sulphate，簡稱SLS），是牙膏中常用的界面活性劑之一，月桂硫酸鈉易溶於水、泡沫豐富，因此被廣汎運用在個人護理產品，然而過量使用容易損傷口腔黏膜，在選擇產品上需要謹慎。
二、不吃辛辣、太鹹、太酸或太熱的食物和飲料
絕大多數舌苔問題都來自個人的日常飲食習慣，重口味的飲食往往添加過多調味料、香料，不僅刺激舌頭、口腔黏膜，吃進肚裏更是刺激腸胃。舌苔厚重者應改善日常飲食，嘗試清淡一些的食物。
三、不吸煙、不喝酒
保持良好的口腔衛生與清潔習慣，不吸煙、喝酒，才能避免刺激物殘留在口腔內，進一步造成舌苔狀況惡化。
▲ 日常飲食習慣也可能導致舌苔情況加劇。（示意圖／Pixabay）
舌苔厚重可能是疾病導致？舌苔的狀況與健康息息相關，一般上只要照顧口腔衛生即可改善，但也有例外。若是你的舌頭開始出現疼痛、瘙癢、腫脹，甚至出現大片白斑，那就需要警惕，極有可能和以下5種疾病有關，請盡速求醫。
一、口腔潰瘍（Mouth Ulcer）
口腔潰瘍是口腔內或牙齦出現小且淺的病變，包括看起來像水泡、圓形的瘡。它並不會傳染，但卻可能在進食時引起劇烈疼痛，導致吃飯和說話都有困難。
二、白斑（Leukoplakia）
白斑的症狀是舌頭、口腔或牙齦上產生白色凸起的斑塊，當用手伸進嘴裏刮它們時，白斑並不會脫落。
三、扁平苔蘚（Lichen Planus）
扁平苔蘚是一種表皮慢性病，病徵包括口腔潰爛、瘙癢、紅疹、舌頭和口腔內側有白斑，甚至牙齦疼痛。
四、地圖舌（Geographic Tongue）
地圖舌是一種淺表性非感染性舌部炎症，又稱遊走性舌炎，症狀為舌頭表面出現一些沒有乳突的斑塊，邊緣為白色或淺色。
五、鵝口瘡（Oral Thrush）
鵝口瘡由白色念珠菌真菌引起，當真菌聚集在口腔內膜，便會造成舌頭上出現白斑、發癢的症狀。
原文出自：NHS
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