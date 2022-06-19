療癒肝臟　這2道料理自己做

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保肝果汁【1-2人份】
對任何有嚴重消化問題和吃纖維沙拉或喝湯會不舒服的人而言，保肝果汁是最好的選擇。你可以根據需要在369排毒期間，選擇這種提神果汁以取代保肝沙拉和保肝湯品。
【準備材料】
版本1加蘆筍
3顆中型紅蘋果
1杯新鮮香菜
2杯新鮮菠菜
1磅蘆筍，尾端切除
1條小黃瓜
版本2加孢子甘藍
3顆中型紅蘋果
1杯新鮮香菜
2杯新鮮菠菜
2磅孢子甘藍，尾端切除
1條小黃瓜
版本3加蘆筍+孢子甘藍
3顆中型紅蘋果
1杯新鮮香菜
2杯新鮮菠菜
1磅孢子甘藍，尾端切除
½磅蘆筍，尾端切除
1條小黃瓜
【做法】
將所有食材放入榨汁機中榨汁，榨好後立即飲用，以獲得最佳效果，剩餘的果汁放入密封容器中冷藏。
或者，將所有食材切小塊，放入高速攪拌機中攪拌至柔滑狀（過程中不要加水），直到液化，然後用豆漿過濾袋或起司紗布過濾。
【補充說明】
不管你是否進行369排毒法，你都可以在日常生活中飲用，它很適合在早晨喝過芹菜汁後，當成第二杯飲品，或者在下午作為提神的飲品。
如果需要，你可以使用西洋梨代替蘋果。
地瓜與櫛瓜燉菜【2人份】
溫熱的燉菜足以撫慰人心。這份食譜集結地瓜和櫛瓜，是一道可口且有助於肝臟療癒的美食，你可以獨享或與親人分享，單獨吃或搭配新鮮沙拉都很美味。
【準備材料】
1杯洋蔥，切碎
2½馬鈴薯，切丁
3瓣大蒜，切塊
2½杯櫛瓜，粗切碎
1茶匙孜然粉
1茶匙芫荽粉
½茶匙薑黃
1茶匙辣椒粉
½茶匙辣椒片
1杯蕃茄，切丁
2湯匙純蕃茄泥（無添加物）
1杯熱水
¼杯新鮮香菜，粗切，食用前加入
【做法】
1.將平底鍋以中火預熱，加入洋蔥、地瓜和大蒜，拌炒3-5分鐘，直到洋蔥變軟，如果炒菜粘在鍋上，這時可加入一點水。
2.加入櫛瓜，連同孜然粉、香菜粉、薑黃粉、辣椒粉、紅辣椒片、蕃茄、蕃茄醬和一杯熱水，攪拌均勻，蓋上鍋蓋，轉小火煮10分鐘。
3.取下鍋蓋，再煮10分鐘，直到地瓜煮熟，湯汁變濃稠。
4.搭配新鮮香菜即可食用。
本文摘選自《3:6:9排毒食譜》，晨星出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54157
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