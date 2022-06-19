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療癒肝臟　這2道料理自己做

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健康醫療網

2022-06-19 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】「沒有人或其他健康專家有權利評論你的飲食不均衡，或提供你均衡飲食的建議，當他們與其他醫學研究和科學一樣，不知道疾病真正的致因和如何治癒？去除加工食品，加入蔬菜、堅果和種子，這只是推測遊戲，不是真正的解決之道。任何人在發表何謂均衡飲食之前，最好先瞭解慢性疾病的來龍去脈。」

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——安東尼．威廉斯，醫療靈媒。

保肝果汁【1-2人份】

對任何有嚴重消化問題和吃纖維沙拉或喝湯會不舒服的人而言，保肝果汁是最好的選擇。你可以根據需要在369排毒期間，選擇這種提神果汁以取代保肝沙拉和保肝湯品。

【準備材料】

版本1加蘆筍

3顆中型紅蘋果

1杯新鮮香菜

2杯新鮮菠菜

1磅蘆筍，尾端切除

1條小黃瓜

版本2加孢子甘藍

3顆中型紅蘋果

1杯新鮮香菜

2杯新鮮菠菜

2磅孢子甘藍，尾端切除

1條小黃瓜

版本3加蘆筍+孢子甘藍

3顆中型紅蘋果

1杯新鮮香菜

2杯新鮮菠菜

1磅孢子甘藍，尾端切除

½磅蘆筍，尾端切除

1條小黃瓜    

【做法】

將所有食材放入榨汁機中榨汁，榨好後立即飲用，以獲得最佳效果，剩餘的果汁放入密封容器中冷藏。

或者，將所有食材切小塊，放入高速攪拌機中攪拌至柔滑狀（過程中不要加水），直到液化，然後用豆漿過濾袋或起司紗布過濾。

【補充說明】

不管你是否進行369排毒法，你都可以在日常生活中飲用，它很適合在早晨喝過芹菜汁後，當成第二杯飲品，或者在下午作為提神的飲品。

如果需要，你可以使用西洋梨代替蘋果。

地瓜與櫛瓜燉菜【2人份】

溫熱的燉菜足以撫慰人心。這份食譜集結地瓜和櫛瓜，是一道可口且有助於肝臟療癒的美食，你可以獨享或與親人分享，單獨吃或搭配新鮮沙拉都很美味。

【準備材料】

1杯洋蔥，切碎

2½馬鈴薯，切丁

3瓣大蒜，切塊

2½杯櫛瓜，粗切碎

1茶匙孜然粉

1茶匙芫荽粉

½茶匙薑黃

1茶匙辣椒粉

½茶匙辣椒片

1杯蕃茄，切丁

2湯匙純蕃茄泥（無添加物）

1杯熱水

¼杯新鮮香菜，粗切，食用前加入

【做法】

1.將平底鍋以中火預熱，加入洋蔥、地瓜和大蒜，拌炒3-5分鐘，直到洋蔥變軟，如果炒菜粘在鍋上，這時可加入一點水。

2.加入櫛瓜，連同孜然粉、香菜粉、薑黃粉、辣椒粉、紅辣椒片、蕃茄、蕃茄醬和一杯熱水，攪拌均勻，蓋上鍋蓋，轉小火煮10分鐘。

3.取下鍋蓋，再煮10分鐘，直到地瓜煮熟，湯汁變濃稠。

4.搭配新鮮香菜即可食用。

本文摘選自《3:6:9排毒食譜》，晨星出版



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54157

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