確診康復卻得「長新冠」，會好嗎？　中醫「2招」助康復

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台南市立醫院中醫部康復門診張烱宏醫師指出，雖然確診新冠肺炎Omicron病毒致病大多數以輕症居多，但是臨床上發現感染後即使是已經轉成陰性患者，卻出現不少後遺症。根據研究報告指出，新冠肺炎康復的成年人，每5人就有1人會出現「長新冠後遺症」，有疲倦、咳嗽、易喘、睡眠障礙、腦霧健忘、注意力不集中、紅疹等症狀，除了造成患者身體不適，並影響工作和生活。
咽痰咳嗽後遺症 中醫藥方調理舒緩
陳小姐「長新冠後遺症」為咽痰咳嗽，不咳就不咳，一咳就咳不停，同事避之唯恐不及，深怕被傳染。經診斷仍有慢性發炎和病理產物所致，給予「止咳方｣，包含薑半夏、杏仁、桔梗、枳殼等化痰止咳中藥，治療後咳嗽大為改善，同事間職場關係終於舒緩。
腦霧＋體力下滑 「元氣醒腦方」幫大忙
李先生平日身體強健，有慢跑習慣，表示此次確診後整個身體一直提不起勁，出現注意力不集中、健忘、常感疲倦感，即所謂的「腦霧｣，且爬樓梯到三樓就會喘，讓他深感體力下滑。
根據患者四診分析推斷為濕熱所致，經診斷後給予「元氣醒腦方｣，為紫蘇、陳皮、茯苓、白朮等化濕醒腦多種中藥組成，漸漸恢復體力和注意力，似乎有充電感覺，一掃「腦霧｣陰霾。
長新冠中醫康復門診 對症下藥助康復
張烱宏醫師說，中醫團隊平日擔負起確診者視訊門診外，目前成立「長新冠中醫康復門診｣，透過診斷針對不同症狀給予止嗽方、元氣醒腦方等，以及合谷穴幫助舒緩咳嗽、百會穴、足三里穴協助醒腦，已經讓一些新冠後遺症的患者真正達到康復，回歸正常生活和工作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54143
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