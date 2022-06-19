外送平台夯！點餐省荷包　搭配信用卡付款最高享22%回饋

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不過，根據Money101市調2022消費者支付行為指出，達37.5%消費者傾向使用刷卡支付美食外送平台，比例最高的年齡層集中為31歲至40歲（33%），其次是20歲至30歲（34.6%），若想省荷包不妨留意各大銀行信用卡拼外送刷卡享回饋，彌補平台費的差額。
Money101行銷公關副理張書敏表示，疫情讓民眾消費行為產生巨變，更催生出新型態的餐飲電商商機，配合美食外送平台所帶來的便利下，更可能隱藏著平台與餐廳店內價產生價差，民眾在送出訂單不妨留意及善加搭配信用卡賺回3%至22%回饋精省荷包。
Money101也整理市面上信用卡外送平台優惠，目前Uber Eats優惠達5%以上的有5張信用卡，包含滙豐匯鑽卡、彰化銀行My購卡、新光三越聯名卡、永豐銀行DAWHO現金回饋卡。另外，中國信託LINE PAY 卡同樣也是5% ，回饋的 是LINE Points，而新光三越聯名卡回饋比例則是最高達10%，但回饋有限額且須登錄，最高每月可回饋50元。
新光銀行OU點點卡Uber Eats、foodpanda於活動期間新戶最高享22%回饋；聯邦銀行信用卡於6月30底前綁定Uber Eats、foodpanda 並完成登錄單筆享10%刷卡金，限量且每戶各APP最高贈100元，另聯邦銀行賴點卡透過指定連結申辦滿額再贈200元即享券。
至於遠東銀行的遠東樂家+卡綁定兩間美食外送平台APP亦享5%刷卡金回饋；星展銀行eco永續卡，於指定連結申辦首刷禮享小米氣炸鍋、奇美空氣清淨機或是神腦福利金2000元三選一，活動期間於Uber Eats或foodpanda綁定星展卡，訂閱該平台「年費制」方案，享優惠8% 折扣或刷卡金100元。