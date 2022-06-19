COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

富豪老公新婚13天暴斃　女星傳「私吞6億遺產」委屈爆哭

▲伍詠薇富商前夫猝逝留6億遺產。（圖／翻攝伍詠薇IG）
▲伍詠薇富商前夫猝逝留6億遺產。（圖／翻攝伍詠薇IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-19 17:12:50

53歲港星伍詠薇1989年參加選美，以「最上鏡亞姐」之姿出道，她的第一段婚姻充滿傳奇色彩，年僅21歲的伍詠薇嫁給大31歲的香港富商翁江培，她的老公是會計師事務所合夥人，但是新婚13天就心肌梗塞病逝，留下1.7億（約台幣6億元）鉅額遺產，一夕變成遺孀的伍詠薇，被指私吞老公財務，委屈爆哭，和夫家人鬧得很難看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲伍詠薇（左二）在電視節目公開「親自為猝逝前夫闔眼」的內幕。（圖／翻攝伍詠薇IG）
▲伍詠薇（左二）在電視節目公開「親自為猝逝前夫闔眼」的內幕。（圖／翻攝伍詠薇IG）
伍詠薇在《諸朋好友》提到前夫逝世的經過，有一天她在深圳登台表演，唱晚上11點的場，下台接到電話通知，說老公已經不行了，伍詠薇趕到醫院，看到醫護人員為老公電擊心臟搶救，可惜沒有成功，伍詠薇親自幫老公摘除婚戒，闔上他的雙眼，看著老公離開，伍詠薇坐在椅子上愣住，一滴淚都流不出來。

▲伍詠薇參加選美比賽出道。（圖／翻攝微博）
▲伍詠薇參加選美比賽出道。（圖／翻攝微博）
外界以為伍詠薇繼承老公大筆遺產，可是她連想留著老公隨身攜帶的筆作紀念，都被夫家的家人搶走，更何況是錢，夫家把老公的錢都凍結了，還派律師要伍詠薇吐出房子和車子，律師一連追問3次：「妳要講真話，如果有，妳拿走是不行的。」伍詠薇那刻把被冤枉的委屈，連同喪夫之痛一併發洩出來，當場痛哭：「我真的沒有。」

伍詠薇當時被罵「剋夫」，聽盡刺耳的話，整整半年沒有工作，終日流連酒吧，酗酒麻醉自己，歷經千辛萬苦才重回演藝圈，也因為老公在大陸病逝，所以領取遺產手續一拖再拖，直到2000年，伍詠薇才領到遺產中的900萬（約台幣3400萬元）。


黃曉明爆「拐跑豪門貴婦」淪小王　緋聞女友3字耐人尋味

林青霞爆豪門婚觸礁！她40歲「想要一個港口」閃嫁邢李㷧

梁洛施為豪門生3子爽拿18億！奢華豪宅暗藏旋轉樓梯

豪門婚姻不易！李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　大S困豪宅流鼻血

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀