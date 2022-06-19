富豪老公新婚13天暴斃 女星傳「私吞6億遺產」委屈爆哭
53歲港星伍詠薇1989年參加選美，以「最上鏡亞姐」之姿出道，她的第一段婚姻充滿傳奇色彩，年僅21歲的伍詠薇嫁給大31歲的香港富商翁江培，她的老公是會計師事務所合夥人，但是新婚13天就心肌梗塞病逝，留下1.7億（約台幣6億元）鉅額遺產，一夕變成遺孀的伍詠薇，被指私吞老公財務，委屈爆哭，和夫家人鬧得很難看。
伍詠薇在《諸朋好友》提到前夫逝世的經過，有一天她在深圳登台表演，唱晚上11點的場，下台接到電話通知，說老公已經不行了，伍詠薇趕到醫院，看到醫護人員為老公電擊心臟搶救，可惜沒有成功，伍詠薇親自幫老公摘除婚戒，闔上他的雙眼，看著老公離開，伍詠薇坐在椅子上愣住，一滴淚都流不出來。
外界以為伍詠薇繼承老公大筆遺產，可是她連想留著老公隨身攜帶的筆作紀念，都被夫家的家人搶走，更何況是錢，夫家把老公的錢都凍結了，還派律師要伍詠薇吐出房子和車子，律師一連追問3次：「妳要講真話，如果有，妳拿走是不行的。」伍詠薇那刻把被冤枉的委屈，連同喪夫之痛一併發洩出來，當場痛哭：「我真的沒有。」
伍詠薇當時被罵「剋夫」，聽盡刺耳的話，整整半年沒有工作，終日流連酒吧，酗酒麻醉自己，歷經千辛萬苦才重回演藝圈，也因為老公在大陸病逝，所以領取遺產手續一拖再拖，直到2000年，伍詠薇才領到遺產中的900萬（約台幣3400萬元）。