COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「無敵星星」專屬好康！7月底前寒舍艾麗酒吧調酒喝到飽

▲寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧「無敵星星的醉後人生」活動，確診康復者出示相關證明文件，即可以「兩人同行每人只要666元整」的吉利價格，盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時無限暢飲。（圖／寒舍艾麗酒店提供）
▲寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧「無敵星星的醉後人生」活動，確診康復者出示相關證明文件，即可以「兩人同行每人只要666元整」的吉利價格，盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時無限暢飲。（圖／寒舍艾麗酒店提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-20 07:30:00

國內新冠肺炎疫情雖然還處在高原期，不過許多確診康復者陸續回到正常生活後，有不少好康可以搶！寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧特別祭出「無敵星星的醉後人生」調酒暢飲活動，讓康復者悶壞了的心徹底解放！即日起至7月31日至酒吧出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP健康存摺，且當日已為確診第15天後，打卡並標示「#無敵星星醉後強者」，即可以「兩人同行每人只要666元整」的吉利價格，盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時無限暢飲！活動加碼再推出「佐酒小食買1送1」獨家優惠，讓無敵星星們愜意地坐在大片落地窗邊的舒適座椅上，一邊遠眺信義區101美景，一邊放鬆身心，迎向元氣新生活！

我是廣告 請繼續往下閱讀
寒舍艾麗酒店指出，「無敵星星的醉後人生」暢飲活動酒款，包含擁有豐富細緻氣泡的「義大利比索酒莊普羅賽克不甜氣泡酒」及「法國安柏夫人酒莊冰點經典勃根地微甜氣泡酒」，清爽果香挾帶一絲淡雅白花香氣。以氣泡酒為基底的三款獨特氣泡調酒，包含散發甜美柳橙氣息的「含羞草」，揉合玫瑰與紅石榴糖漿、尾韻透出檸檬酸韻的「玫瑰花園」，以及紅寶石般閃耀動人的「皇家基爾」一展黑醋栗馥郁果香的迷人風采。喜歡啤酒的康復者，更不能錯過融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒，以及台灣啤酒、日本朝日黑啤酒等。

「佐酒小食買1送1」品項特別推薦酒吧前3名超人氣料理，包括令人吮指難忘的「水牛城辣雞翅」，炸至金黃香酥的「酥炸花枝圈」薄脆麵衣下的花枝彈牙爽口，以及酥脆餅皮口感與肉醬辣勁完美交織的「玉米酥脆餅辣味牛肉醬」。另有外酥內綿密的「松露黃金薯條」、鹹香誘人的「鮮蝦炒蘑菇佐巴薩米可醬」等小食餐點，價位低的品項享免費贈送。

台北晶華酒店也針對確診康復者，在6/30推出「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，專案兩人成行、每房4999元起，內含價值4972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。訂房加購高鐵除了再享全台最低7折獨家優惠外，每房還能加碼再贈精選紅酒1瓶，不只可自由使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等休閒設施，晚間還能在全台北市唯一的池畔星空電影院，觀賞每日精選電影。

另外，為了搶攻暑假商機，君品酒店即日起也推出暑期系列住房專案，包括「買4000送6000」、「TOMICA主題房」等暑期系列住房專案，每房每晚4000元起，同時享有星級美食、親子遊戲室空間與精緻服務的尊榮住房體驗。

君品酒店表示，即日起至9月8日推出的「買4000送6000住房專案」，每房每晚4000元起入住雅緻客房，再加贈6000元餐飲抵用金，可選擇細細品味君品牛肉麵、爐烤松露春雞、水煮活龍蝦、頂級牛排等多樣經典客房美饌，亦可安排於入住隔日至雲軒西餐廳享用繽紛自助早餐，靈活運用餐飲抵用金。7月15日起還可搭配1300元國旅振興補助，週日至週四入住每人每晚只要1350元，同樣每房再贈6000元餐飲抵用金!

除此之外，6月25日起君品酒店再次推出廣受好評的「TOMICA WORLD主題房」住房專案，好評優惠價每晚只要等同於原價3折的5699元起，即可入住君品獨家「TOMICA WORLD主題客房」一晚，專案包含翌日早餐，另贈送TOMICA木製拼圖盒、TOMICA泡澡球、TOMICA主題襪子、TOMICA 收納籃 ，波力拼裝車及救援小英雄波力互動展票券，陶醉在小汽車的世界裡，體驗主題式星級客房，為大小朋友共同留下難以忘懷的美好回憶。而7月1日起入住君品酒店，皆可免費使用親子遊戲房。

▲君品酒店暑期推出「TOMICA WORLD主題房住房專案」，只要5699元起，即可入住君品獨家「TOMICA WORLD主題客房」1晚。（圖／君品酒店提供）
▲君品酒店暑期推出「TOMICA WORLD主題房住房專案」，只要5699元起，即可入住君品獨家「TOMICA WORLD主題客房」1晚。（圖／君品酒店提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

免等國旅補助！墾丁凱撒折1300元　雄獅2日遊每人1999元

星巴克全品項買1送1再喝2天　85度C「這5款」第2杯半價

鹽巴洗水果乾淨？其實都在吃農藥　譚敦慈都用「這神器」

無印良品變了！全台首間路面店　「賣菜賣餐還賣麵包 」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀