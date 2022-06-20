「無敵星星」專屬好康！7月底前寒舍艾麗酒吧調酒喝到飽

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「佐酒小食買1送1」品項特別推薦酒吧前3名超人氣料理，包括令人吮指難忘的「水牛城辣雞翅」，炸至金黃香酥的「酥炸花枝圈」薄脆麵衣下的花枝彈牙爽口，以及酥脆餅皮口感與肉醬辣勁完美交織的「玉米酥脆餅辣味牛肉醬」。另有外酥內綿密的「松露黃金薯條」、鹹香誘人的「鮮蝦炒蘑菇佐巴薩米可醬」等小食餐點，價位低的品項享免費贈送。
台北晶華酒店也針對確診康復者，在6/30推出「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，專案兩人成行、每房4999元起，內含價值4972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。訂房加購高鐵除了再享全台最低7折獨家優惠外，每房還能加碼再贈精選紅酒1瓶，不只可自由使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等休閒設施，晚間還能在全台北市唯一的池畔星空電影院，觀賞每日精選電影。
另外，為了搶攻暑假商機，君品酒店即日起也推出暑期系列住房專案，包括「買4000送6000」、「TOMICA主題房」等暑期系列住房專案，每房每晚4000元起，同時享有星級美食、親子遊戲室空間與精緻服務的尊榮住房體驗。
君品酒店表示，即日起至9月8日推出的「買4000送6000住房專案」，每房每晚4000元起入住雅緻客房，再加贈6000元餐飲抵用金，可選擇細細品味君品牛肉麵、爐烤松露春雞、水煮活龍蝦、頂級牛排等多樣經典客房美饌，亦可安排於入住隔日至雲軒西餐廳享用繽紛自助早餐，靈活運用餐飲抵用金。7月15日起還可搭配1300元國旅振興補助，週日至週四入住每人每晚只要1350元，同樣每房再贈6000元餐飲抵用金!
除此之外，6月25日起君品酒店再次推出廣受好評的「TOMICA WORLD主題房」住房專案，好評優惠價每晚只要等同於原價3折的5699元起，即可入住君品獨家「TOMICA WORLD主題客房」一晚，專案包含翌日早餐，另贈送TOMICA木製拼圖盒、TOMICA泡澡球、TOMICA主題襪子、TOMICA 收納籃 ，波力拼裝車及救援小英雄波力互動展票券，陶醉在小汽車的世界裡，體驗主題式星級客房，為大小朋友共同留下難以忘懷的美好回憶。而7月1日起入住君品酒店，皆可免費使用親子遊戲房。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！