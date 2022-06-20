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快訊／1個半月來新低！本土確診+35596　死亡人數+144人

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 14:03:112022-06-20 15:06:07

中央流行疫情指揮中心今天（20日）宣布，本土新增35596例COVID-19確診病例，另外有36例境外移入，新增144例死亡個案。

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▲指揮中心表示，今天新增35596例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今天新增35596例本土個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之35,596例本土病例，為16,811例男性、18,764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,312例)、高雄市(5,280例)、新北市(4,267例)、臺南市(3,123例)、桃園市(3,097例)、彰化縣(2,960例)、臺北市(2,296例)、屏東縣(1,519例)、雲林縣(1,040例)、苗栗縣(959例)、新竹縣(941例)、南投縣(886例)、嘉義縣(683例)、新竹市(674例)、宜蘭縣(590例)、花蓮縣(554例)、基隆市(437例)、嘉義市(426例)、臺東縣(306例)、澎湖縣(158例)、金門縣(71例)、連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月17日，死亡日期介於5月12日至6月17日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為27例男性、9例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、德國、泰國、法國及越南(各1例)移入，另31例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,806,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,471,959例排除)，其中3,330,695例確診，分別為13,859例境外移入、3,316,782例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,365例COVID-19死亡病例，其中5,350例本土，個案居住縣市分布為新北市1,513例、臺北市823例、臺中市449例、桃園市423例、高雄市407例、臺南市295例、彰化縣230例、屏東縣189例、基隆市151例、宜蘭縣121例、南投縣117例、雲林縣107例、苗栗縣84例、花蓮縣83例、新竹縣81例、嘉義縣79例、臺東縣73例、嘉義市64例、新竹市45例、金門縣10例、澎湖縣6例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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