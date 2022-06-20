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死亡個案增144例！20多歲男確診4天病逝　1童重症救治中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，有一名男性年約20多歲，曾打過3劑疫苗，6/13發病確診，4天後不幸病故。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，有一名男性年約20多歲，曾打過3劑疫苗，6/13發病確診，4天後不幸病故。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 14:25:43

中央流行疫情指揮中心今天（20日）表示，國內新增144例死亡個案，另有295例中重症，死亡個案中最年輕為20多歲男性，6/13發病確診，出現肺炎、呼吸衰竭等症狀，經搶救仍不幸於6/17過世；而重症方面，新增一名1歲男童，目前在加護病房救治中。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天死亡個案中，有一名男性年約20多歲，曾打過3劑疫苗，本身有神經系統疾病、氣切，6/13發病確診，伴隨肺炎、呼吸衰竭等症狀，4天後不幸病故。

兒童重症方面，新增一名1歲男童，本身有慢性心肺、神經系統疾病，長期使用呼吸器，6/11出現發燒症狀，快篩後證實陽性確診，6/13因咳嗽有痰，造成活力下降，6/15再發生呼吸急促、嗜睡等情形，送往急診後，發現有胸凹與氧氣濃度下降，X光顯示肺炎，目前仍在加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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