《2521》南柱赫被爆打人6年！公司回應了 內容「超凶」
韓星南柱赫今年以電視劇《二十五，二十一》暖男形象爆紅，豈料他今（20日）卻遭匿名者爆料是校園惡霸，辱罵、打同學樣樣來，公司「Management SOOP」否認之外，並表示會提告爆料者以及未求證的媒體。
根據韓媒報導，一名自稱是南柱赫的高中同學A，指控從國中到高中6年期間，受到南柱赫霸凌對待，A透露南柱赫常跟一群人欺負同學，吃午餐時會插隊、辱罵同學，嚴重時還會動手，甚至會命令同學跑腿、往同學座位丟鉛筆、抽走椅子等惡劣行為，被害者不只一人。A同時出示南柱赫2013年水一高中的畢業紀念冊佐證，表示曾被南柱赫欺負的同學，目前仍在接受精神治療。
南柱赫公司「Management SOOP」對此指控表示：「跟藝人確認後，報導內容全不是事實！」他們也硬起來向未經求證就隨爆料者貼文內容發布新聞的媒體提告，「本公司將追究此虛假報導嚴重損害演員名譽的責任，以相關媒體為對象向媒體仲裁申請報導更正。另外，將提告最初報導的記者以及匿名爆料者」。
「Management SOOP」更表示，謠言已嚴重影響藝人與其家人，公司已搜集完惡意貼文，此刻開始將對社群媒體上所散播的內容採法律途徑應對，同時呼籲媒體勿發布揣測新聞。
※【NOWnews 今日新聞
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