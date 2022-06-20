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《2521》南柱赫被爆打人6年！公司回應了　內容「超凶」

▲南柱赫否認霸凌同學。（圖／tvN）
▲南柱赫否認霸凌同學。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-20 17:31:262022-06-20 18:30:27

韓星南柱赫今年以電視劇《二十五，二十一》暖男形象爆紅，豈料他今（20日）卻遭匿名者爆料是校園惡霸，辱罵、打同學樣樣來，公司「Management SOOP」否認之外，並表示會提告爆料者以及未求證的媒體。

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▲劇中，南柱赫（左）對金泰梨十分照顧。（圖／tvN）
▲南柱赫（左）今年因《二十五，二十一》暖男形象爆紅。（圖／tvN）
根據韓媒報導，一名自稱是南柱赫的高中同學A，指控從國中到高中6年期間，受到南柱赫霸凌對待，A透露南柱赫常跟一群人欺負同學，吃午餐時會插隊、辱罵同學，嚴重時還會動手，甚至會命令同學跑腿、往同學座位丟鉛筆、抽走椅子等惡劣行為，被害者不只一人。A同時出示南柱赫2013年水一高中的畢業紀念冊佐證，表示曾被南柱赫欺負的同學，目前仍在接受精神治療。

南柱赫公司「Management SOOP」對此指控表示：「跟藝人確認後，報導內容全不是事實！」他們也硬起來向未經求證就隨爆料者貼文內容發布新聞的媒體提告，「本公司將追究此虛假報導嚴重損害演員名譽的責任，以相關媒體為對象向媒體仲裁申請報導更正。另外，將提告最初報導的記者以及匿名爆料者」。

「Management SOOP」更表示，謠言已嚴重影響藝人與其家人，公司已搜集完惡意貼文，此刻開始將對社群媒體上所散播的內容採法律途徑應對，同時呼籲媒體勿發布揣測新聞。

▲南柱赫遭爆是校園霸凌者。（圖／tvN）
▲南柱赫公司硬起來，提告媒體與爆料者。（圖／tvN）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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