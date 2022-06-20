PLG／法獅季後賽發揮低迷　攻城獅G2變陣換上布魯斯巫獅

PLG總冠軍賽今(20)日進行第2戰，新竹街口攻城獅在主場對戰富邦勇士，賽前聯盟公布登錄名單，攻城獅洋將方面做出變動，由布魯斯巫獅替代法獅，後者近期表現比較低迷。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法獅在季後賽的發揮一直不是太理想，場均雖然有19分，但命中僅有37.5%，三分球命中率更是只有25%。最近4場比賽他的得分都沒有超過20分，上一場更是只有12分。因此這一場比賽球隊也換上了布魯斯巫獅，希望變陣能收到效果。不過這位30歲的好手加盟攻城獅之後，僅為球隊出賽3場比賽，上一次被登錄已經是在5月21日的時候，那一場對富邦，他得到28分13籃板，命中4記三分。巫獅的身高有199公分，雖然切入沒有法獅犀利，但外線表現比較穩定，球隊可能需要他在這一場在籃板以及三分球上有更多的貢獻。除了洋將更換之外，這一場比賽之前因為防疫健康管理程序而無法出賽的容毅燊和林宜輝已經在登錄名單中，不過陳堅恩此役仍還無法回歸。NBA／可惜！勇士冠軍遊行時間確定 Curry等人不公開演講T1／尤楚翔轉隊加盟桃園雲豹 蘇翊傑：看中未來發展潛力桌球／拿下睽違已久的男單冠軍 林昀儒直言「很高興」NBA／感激知遇之恩 K湯：我剩餘生涯只為Kerr效力