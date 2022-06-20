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鬍鬚張「隱藏優勢」爆出來了！常客總結承認：越來越優質

▲鬍鬚張隱藏優勢爆出來了，常客總結多年經驗承認：「越來越優質」。（圖／業者提供）
▲鬍鬚張隱藏優勢爆出來了，常客總結多年經驗承認：「越來越優質」。（圖／業者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 21:00:58

鬍鬚張在台經營62年，以招牌滷肉飯博得視線，成為不少民眾的日常必吃美食。雖其食物有水準，店內環境也整潔，可餐點定價較高的問題卻長年被詬病，隨著時代演進，饕客現今認為鬍鬚張的價格已不再是劣勢，與其他美食、店家相比，目前價格與食物水平及服務態度相得益彰。

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原PO於PTT上發文，表示小時候鬍鬚張是奢侈的代表，只有回老家才能與家人一同享受該店便當。可現今便當價格動輒百元起跳的年代，鬍鬚張仍保持著「店面乾淨整潔、環境寬敞、有人帶位、桌邊服務鈴、吃完還有人打掃桌面」的服務，廚房內製餐也有標準SOP，詢問「鬍鬚張是不是便當界的模範生？」，但也指出「唯一的缺點大概就是吃不飽」。

▲（圖／取自鬍鬚張臉書專頁）
▲在現今便當價格動輒百元起跳的年代，原PO好奇鬍鬚張算不算「便當界的模範生」。（圖／取自鬍鬚張臉書專頁）
不少人同意鬍鬚張的食物頗有水準：「算好吃，每間品質都算穩定」、「起碼乾淨衛生」、「覺得鬍鬚張真心不錯啊」、「乾淨衛生吃起來也不賴」，也有人持相反意見，認為有些問題尚待改善，「我覺得梁社漢贏他」、「肉少又爆甜」、「魯肉飯太油，個人愛吃他的雞肉飯」。 

而常念被人詬病的訂價問題，一樣有人提出「認真說還不錯，可是偏貴QQ」，但不少民眾認為，隨著物價上漲，各種食物的價格跟著水漲船高，故相比之下，該店價格已非常貼合現在的物價水平，「現在覺得算便宜了，以前物價沒漲覺得貴」、「現在我覺得算便宜了…」、「現在相對便宜，至少乾淨整潔」、「一點也不貴，而且味道一致」、「小時候也覺得麥當勞貴，現在便宜」。 （編輯：李惠婷） 

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