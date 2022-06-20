PLG／辛巴在攻防兩端迷失　聯防缺口成富邦三分彈引信

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「球隊這兩場開賽在身體對抗上比較沒有那麼快適應到尺度，顯得有點無所適從，在節奏被打亂後，進攻選擇較差，導致分數落後。」至於防守方面被富邦兩場投進25顆三分球，林冠綸強調大部分都已經有對位到，因此不對球員做出批評。
辛巴本季是聯盟得分、籃板雙冠王，不過季後賽至今他的表現差強人意，只有兩場超過25分，無疑沒能打出例行賽時的宰制表現。並且有時候他過多的去和裁判抱怨，而沒有盡快退防，讓對手輕易轉換得分，一定程度上傷害了球隊。
林冠綸賽後坦言球隊最穩定的得分點，在禁區內無法拿到該有的優勢，是他們這兩場上半場都處於落後的主要原因。不過他認為今天最終勝負的分野還是在兩隊的外線發揮上，對方更能把握三分機會。
攻城獅連續兩場都曾在落後時使用過純本土陣容，雖然產生的追分效果不一，但在防守端的表現都明顯比辛巴在場時更好，看起來似乎在使用更靈活的盯人陣容時，他們比較能限制富邦的投射，甚至盡而創造對方的失誤。
對此，林冠綸表示使用純本土陣容，「是想讓板凳上更有活力的球員上來改變比賽節奏」。不過從比賽上的觀察來看，盯人和區域的差別似乎才是重點。
當辛巴在場上時，為了將他保護在內線，攻城獅不得不使用二三或一三一區域防守，但面對能出色解讀防守的富邦，效果目前看起來很差。而由於球隊外線手感不佳，對方能肆意包夾辛巴，使他在禁區的威力也沒有展現出來。
在季賽攻城獅在聯防時，本土球員積極的輪轉是他們能打出好效果的關鍵。但富邦這一場使用了許多擋拆和無球掩護來延阻防守者，並且在空檔出現的第一時間就堅決出手，這對主場軍造成重傷害。
攻城獅本季走到這裡，和辛巴的出色表現脫離不了關係，因此到了現階段，球隊也不可能再大幅更改陣容。教練團該如何幫助自己陣中的最佳球員打出價值，會是球隊在下一戰之前要去思考的。
而對於富邦來說，他們也一定會繼續延用快速反擊和大量外線出手的戰略，不過在G2他們展現出來的投射水平已經超出他們的季賽平均，能否一直保持在一個高檔的狀態，值得觀察。