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馬來西亞嚴重缺工、企業被迫棄單　移工權益引發重視

▲在馬來西亞，包括製造業、棕櫚種植業和服務業都依賴著低薪的外籍移工。（示意圖／shutterstock）
▲在馬來西亞，包括製造業、棕櫚種植業和服務業都依賴著低薪的外籍移工。（示意圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-21 13:10:03

疫情發展至今，影響各國政治和經濟動盪。在馬來西亞，包括製造業、棕櫚種植業和服務業都依賴著低薪的外籍移工，因為當地人較不願意從事這些產業，然而這三大產業對馬來西亞來說都是經濟命脈。在疫情期間，馬來西亞曾大規模封鎖國界，加上與移工來源國的協議問題未解，如今缺工數達上百萬，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單，放棄了數十億美元營收。

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根據路透社報導，先前因疫情而實施的外籍勞工引進凍結令，馬來西亞當局已於2月宣布解除，不過民間團體、企業和外交官表示，由於政府審批動作緩慢，加上與印度、孟加拉就勞工權益保障進行的談判仍在進行中，截至目前，都未見移工大量回歸。

而馬來西亞高度仰賴出口，是全球供應鏈中一個重要環節，被當地人視為骯髒、危險、困難而不願從事的製造業、棕櫚油種植和服務業的職缺，都是由數以百萬計的移工扛起，如今缺乏移工的狀況下，只能忍痛放棄營收。

占馬來西亞經濟規模近四分之一的製造業者擔心，客戶可能會被其他國家搶走。政府數據顯示，馬來西亞的製造業、種植園和建築業至少缺了120萬名工人，且隨著需求因疫情緩解而增長，勞力短缺情況日益惡化。

據悉，大馬的製造業、建築業、棕櫚油業分別通報缺工60萬、55萬、12萬人；晶片製造業在全球晶片荒之下無法滿足需求，缺工1.5萬人；醫療手套製造商也缺工1.2萬人。為馬來西亞經濟貢獻5%的棕櫚種植業者指出，由於缺乏採摘工人，今年可能損失300萬噸作物，價值超過40億美元（約等同於新台幣1,192億元）。

而造成缺工最大的原因，根據馬來西亞最大的兩個移工來源國—印尼和孟加拉的外交官員說詞，是馬來西亞的勞工權益問題。

孟加拉僑民福利及海外就業部部長阿邁德（Imran Ahmed）表示，孟加拉去年12月與馬來西亞簽署了一項派遣工人的協議，但在孟加拉當局抗議馬來西亞提議的招聘程序後，派遣計畫就被推遲，原因是擔心該計畫可能導致工人所需自行負擔的成本增加，以及勞力剝削狀況。孟加拉當局指出，「不希望工人最終陷入債務陷阱的循環」，也使得移工議題引起社會關注。

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