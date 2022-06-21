台股開高走高！終場上漲361點 台積電重回500元
美股週一（20日）六月節休市一日，日韓股今（21）日走揚，陸股由紅翻黑；台北股市今天開高走高，終場上漲361點，收在15728點，漲福2.35%，成交金額新台幣2389.98億元；權王台積電站回500元關卡，終場上漲7元，收在最高點505元；其餘權值電子股齊揚；貨櫃三雄漲跌互見；金融股強撐指數，富邦金、國泰金表現強勢。
美股上周經歷大幅震盪，標普500甚至寫下2020年3月以來最大單週跌幅，從年初到現在，已拉回約23%，最近落入熊市領域；道瓊週跌幅則創2020年10月以來新高，瀕臨熊市。
台北股市今日開高走高，開盤便以15427點開出，終場上漲361點，收在今日最高15728點，漲福2.35%，成功站上5日均線，成交金額新台幣2389.98億元；權王台積電站回500元關卡，終場上漲7元，收在今日最高505元；台積電赴美參訪，帶動設備股股價衝高，公準、中砂尾盤攻上漲停板，漢磊最後收漲8.76%；其餘電子權值股齊揚，聯發科終場漲逾3%，聯電、鴻海、大立光則漲逾2%。
科技股的部分，宏達電董事長王雪紅出任聯想董事長，激勵威盛集團股價漲聲響起，宏達電、位速、威盛、建達今天皆亮燈漲停。
早盤表現亮眼的貨櫃三雄，終場漲跌互見，陽明下跌1.79%，長榮在接近午盤時，漲幅收斂，終場僅上漲0.46%，萬海則漲逾3%；今日盤面焦點金融股強撐指數，富邦金、國泰金、聯邦銀、高雄銀、開發金漲幅皆逾4%，中信金漲逾3%，兆豐則漲逾2%。