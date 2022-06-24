巷仔內／私校頻退場是全民共業　誰來收拾爛攤子？

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當時政府為回應此訴求，於民國80年代起，提供稅賦優惠、公有土地興建校舍等，達到鼓勵私人興學的目的，並開放專科學校升格為技術學院，民國86年起，核准技術學院升格為科技大學，大學與技職校院的數量也迅速擴增，且這些擴增的數量有很大一部分源於私立專科學校的升格。
我國大專校院從民國80年代120所，一度增至160餘所，大學生數量從民國73年的17萬3千多人，成長到民國96年的112萬人，我國高教也逐步由菁英化邁入普及化，卻造成大學氾濫、低分上大學、學歷貶值、人力供需失調、高學歷失業及學非所用等現象；技職校院則因升格速度過快，配套措施不足，造成教育品質堪憂、原有的技職體制優勢不再、學生素質低落、基層缺工等，整體教育體制的轉型，出現質量不符的狀況。
如今大專校院受到少子化影響，國內生源減少，導致大學招生不足，首當其衝的私校被迫退場，或必須瘦身才能生存，或是強攬境外生續命，卻不時爆出黑工爭議，這些都是當初教育部在訂定教育政策時，未將人口變化等因素納入考量而出現的盲點。
如今大學過剩、私校退場可說是全民共業，日前通過的「私校退場條例」則是為先前政策善後、解決廣設高中大學的歷史共業，但對私校來說恐怕不甚公平，畢竟當年廣設大學、專科升格都是政府政策，現在卻得由私校承擔。就有私校校長、立委疾呼，的確應讓辦學不佳的私校退場，但面對招生不足，公私校應同步減招、各校能依所需調漲學費，以利優質私校存續，教育部應先釐清各大學研究、技術、教學、在地聯結等任務，平衡公私校資源，各校才能發展自身特色。
但高教工會則認為，私校不該從自身短視利益出發，造成中下階層家庭的教育成本負擔沈重，並提出蔡英文總統2012年首次競選總統時曾發布「10年政綱」，其中「教育政綱」訴求擴大高教公共化，盼達成公立院校學生數過半的目標，但目前公立大學學生數僅占全體的1/3，蔡政府教育政綱跳票，且自2016年執政以來，並未提出具體的高教公共化政策。
教育部長潘文忠日前則在廣播節目中表示，2、30年前屬於台灣嬰兒潮，每年新生兒約30至40萬名，因此當時高教數量快速擴張，但現今新生兒不到16萬名，學生生源已無法滿足那麼多學校，少子化議題是台灣高教的大挑戰。
他提到，應重新盤整台灣高教政策跟資源，包括面對國際人才競爭，台灣應發展更精緻、具競爭的高教，因此去年推動大學創新條例，鬆綁高教；並透過國際招生提高國內大學生源；對於大學過量、財務或辦學不佳的學校，則要讓它們退場。現階段來說，教育部對於過剩、品質不佳的的學校，得讓其盡早退場，解決高教供過於求的現象；在開闢生源部分，須注意學校轉向國際招生，引發的黑工爭議，教育部應嚴加把關、督察。
以目前台灣的現況看來，我國高教政策混亂，究竟要走向高教公共化，還是協助優質私校存續，莫衷一是，確實應重新盤點政策與資源，包括檢討我國需要多少大專校院、這些學校各自扮演什麼樣的角色、瞭解社會產業發展人力需求、如何達到學用一致、高教資源如何分配、辦學彈性是否鬆綁等等，教育部是時候制定總體高教發展的長遠規劃了！