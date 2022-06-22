NBA／前NBA球員Swanigan驚傳過世　得年25歲

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1997年出生的Caleb Swanigan在2017年以首輪第27順位被波特蘭拓荒者選上，但是職業生涯過得不太順遂，後來輾轉效力於國王再回鍋拓荒者，2019~20賽季之後，就沒有在NBA的出賽紀錄，短短3年的生涯，共出賽75場，平均只上場8.7分鐘，僅繳出平均2.3分、2.9籃板的成績。
2020年打完最後一場職業賽事之後，Swanigan慢慢淡出球場，後來出現的消息，就是警察在他的車上搜查到持有超過3磅的大麻，以認罪換取不用入獄，從他當初出庭認罪的照片也發現，原本6呎9吋(約206公分)，260磅(約118公斤)的他，爆肥到近200公斤，讓人認不出來，其實他從小一直都有體重控制的問題，一部分也是因為遺傳，他的父親在2014年過世時，體重甚至達到500磅(約226公斤)，是父親過世後減重成功，才開始在球場打出身價。
Swanigan過世的消息傳出之後，包含灰熊隊球星Ja Morant、拓荒者中鋒Jusuf Nurkić，以及公鹿隊前鋒Bobby Portis等NBA球員也紛紛在推特上，為這位英年早逝的年輕生命默哀。
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