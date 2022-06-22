MLB／明星賽票選第2階段　洋基法官成人氣王！大谷排第二

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全聯盟戰績最好的紐約洋基，其中繳出.301/.380/.647打擊三圍，外帶25轟傲視全聯盟的法官大人，可以說是最大功臣，也深受球迷青睞，獲得超過151萬票，看來洋基季末不開出運鈔車，可能是留不下人了。去年的明星賽MVP-多倫多藍鳥隊的Vladimir Guerrero Jr.目前也以超過94萬票，暫居美聯一壘手首位，藍鳥隊更是在除了指定打擊以外，每一個守備位置，都有球員暫居前三名，成績人氣都非常高。
去年成為大聯盟史上第一位明星賽投打同時先發的大谷翔平，在今年賽季繳出.252/.328/.461的打擊三圍，OPS+(標準化攻擊指數)雖然是優異的124，但是不及去年賽季驚人的158，打擊三圍也低於Alvarez的.311/.403/.623，Alvarez的OPS+更高達193，目前排名美聯指定打擊第一名可以說是實至名歸。
雖然打者翔平目前暫時排不上明星賽先發，但是投手大谷的投球表現依舊相當不錯，今年11場先發出賽，繳出5勝4敗，3.28的防禦率，投了60.1局就送出77次三振，還是有機會獲得聯盟的教練青睞，以投手的身份入選。
其他明星賽票選領先的球員，國聯一壘手為紅雀隊的Paul Goldschmidt，兩聯盟二壘手分別是太空人的Jose Altuve以及馬林魚的Jazz Chisholm Jr.，三壘手分別為紅襪隊Rafael Devers以及教士隊的Manny Machado。
而游擊手則有藍鳥隊Bo Bichette以及地主道奇隊的Trea Turner暫居領先，捕手分別有藍鳥隊的Alejandro Kirk跟小熊隊Willson Contreras，而美聯外野手除了Judge，還有天使隊「神鱒」Mike Trout以及藍鳥隊的George Springer，國聯外野手不只有地主球星Betts，還有曾效力於道奇的巨人隊Joc Pederson加上勇士隊的Ronald Acuña Jr.共同領先，最後國聯的指定打擊則是由費城人隊Bryce Harper暫居首位。