COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

MLB／明星賽票選第2階段　洋基法官成人氣王！大谷排第二

▲洋基隊球星「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊球星「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-06-22 09:31:35

今年大聯盟明星賽將在美國時間7月19日，在洛杉磯道奇隊的主場道奇球場舉行，先發球員的票選正熱烈進行當中，今天也公布了第二階段的票選結果，由美國聯盟紐約洋基隊的「法官大人」Aaron Judge暫時成為今年的人氣王，地主球星Mookie Betts也在得票數領先全國家聯盟，而洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，目前僅暫居美聯指定打擊第2名，落後給休士頓太空人隊的Yordan Alvarez近30萬票。

我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯盟戰績最好的紐約洋基，其中繳出.301/.380/.647打擊三圍，外帶25轟傲視全聯盟的法官大人，可以說是最大功臣，也深受球迷青睞，獲得超過151萬票，看來洋基季末不開出運鈔車，可能是留不下人了。去年的明星賽MVP-多倫多藍鳥隊的Vladimir Guerrero Jr.目前也以超過94萬票，暫居美聯一壘手首位，藍鳥隊更是在除了指定打擊以外，每一個守備位置，都有球員暫居前三名，成績人氣都非常高。


去年成為大聯盟史上第一位明星賽投打同時先發的大谷翔平，在今年賽季繳出.252/.328/.461的打擊三圍，OPS+(標準化攻擊指數)雖然是優異的124，但是不及去年賽季驚人的158，打擊三圍也低於Alvarez的.311/.403/.623，Alvarez的OPS+更高達193，目前排名美聯指定打擊第一名可以說是實至名歸。

▲大谷翔平開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊球星大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
雖然打者翔平目前暫時排不上明星賽先發，但是投手大谷的投球表現依舊相當不錯，今年11場先發出賽，繳出5勝4敗，3.28的防禦率，投了60.1局就送出77次三振，還是有機會獲得聯盟的教練青睞，以投手的身份入選。


其他明星賽票選領先的球員，國聯一壘手為紅雀隊的Paul Goldschmidt，兩聯盟二壘手分別是太空人的Jose Altuve以及馬林魚的Jazz Chisholm Jr.，三壘手分別為紅襪隊Rafael Devers以及教士隊的Manny Machado。

而游擊手則有藍鳥隊Bo Bichette以及地主道奇隊的Trea Turner暫居領先，捕手分別有藍鳥隊的Alejandro Kirk跟小熊隊Willson Contreras，而美聯外野手除了Judge，還有天使隊「神鱒」Mike Trout以及藍鳥隊的George Springer，國聯外野手不只有地主球星Betts，還有曾效力於道奇的巨人隊Joc Pederson加上勇士隊的Ronald Acuña Jr.共同領先，最後國聯的指定打擊則是由費城人隊Bryce Harper暫居首位。

NBA／前NBA球員Swanigan驚傳過世　得年25歲

MLB／大谷擺脫連3場無安打　天使不敵美中爐主皇家

MLB／張育成大利空　海盜大物本季處女秀4打點

MLB／Cole無安打7.1局破功　洋基仍奪賽季50勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀