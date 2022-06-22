畢業季！壽險業搶才大作戰　祭百萬成處創業金、2年津貼

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林順才說，在市場契機及擴大業務服務範疇雙重考量下，也促使安聯決定加速增員、增才的腳步，積極延攬各界人才，安聯將持續以數位化工具推動有效轉型，透過平台掌握培訓狀況，目標在2025年將業務大軍規模擴編至1萬人，為安聯人壽業務團隊挹注新血。
由於安聯人壽在2015年起啟動組織發展增員計畫，以年增幅逾24%的擴編成效，順利在2020年突破5000人業務大軍的第一階段目標。展望第二階段的增員策略，安聯業務長劉育群指出，近來在壽險業業務員低成長環境下，安聯將延續「升遷管道透明、紮實教育訓練制度」的企業文化優勢，嶄新推出領先就業市場的「百萬領袖創業計畫」，提供新進業務同仁專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24個月專案津貼及晉升獎金等專案內容，幫助對創業有理想、有想法、有企圖心的求職者，能夠強化戰勝風險的能力，勇敢向前實踐創業理想。
近年來積極推動轉型計畫的中國人壽，以數位躍升驅動成長，徵才成果亮眼，2021年中壽業務員登錄人數淨增加2140人，成長率高達16%，業務員第13個月定著率高達86.7%，等於每100位新進業務員，只有13位脫落淘汰，相較業界其它公司，留才比率相當高。今年中壽也持續積極擴大業務員召募開口，提供各類的求職者提供更多元、完善的增員專案，包括新秀、精英、千大及領航等4大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、有工作年資的轉職者，甚至是同業的業務好手，中國人壽都展現培育人才決心。
中壽表示，「精英專案」尋找具潛力、對金融業務工作有興趣的精英族群，並提供15個月的財務補助，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，讓職場新鮮人在工作初期有更安心、完善的財務補助，創造未來在壽險業一展長才的機會。
同樣，鼓勵年輕人投入壽險事業，元大人壽特別推出「外勤業務主管展星計劃」，將協助社會新鮮人無縫接軌職場，透過專業培訓課程，包含「課堂訓練」、「工作輔導」、「市場實務」等培育機制，為期12個月，協助新人快速考照及學習行銷服務技巧，更透過主管的實戰帶領與個別輔導，提升溝通與組織管理的能力，例如從初次拜訪客戶起，，帶領新人學習如何為客戶規劃一份完整的家庭財務安全需求分析，以建構年輕有活力、專業且用心的服務團隊，希望藉此計劃於2022年底達成業務員團隊人力增長15%的目標。
元大人壽強調，此「展星計劃」於培訓期間享有勞保、健保、公司團保等福利，公司並提供客戶名單，只要通過相關考核，每月可獲得定額培訓獎勵金，解決新人在投入壽險業前，最擔心「收入不穩定」及「人脈不足」的兩大問題，而「展星計劃」1年期滿後，將接軌一般的業務制度並啟動第2年的進階培訓計劃，除協助提升服務軟實力外，更朝行銷與組織發展齊頭並進。
值得注意的是，主計總處薪資平台顯示，2021年金融及保險業經常性薪資依舊高於其他行業，平均每月為新台幣6萬5356元，而1111人力銀行更分析指出，近10年百人以上企業的CEO，有3成出身業務。今年也將擴大招募2000名保險顧問的台灣人壽，總經理莊中慶就曾是一名超級業務。莊中慶就表示，在數位浪潮下，超級業務不只是賣商品，更要賣價值，要把客戶當家人，透過客製化服務為客戶創造新價值，台灣人壽近年不斷創新數位技術並提供完善後援，就是要讓第一線的保險顧問有最好的武器，為客戶量身訂做最適合的保險解決方案。
去年業務員13個月定著率達83.23%的台灣人壽，今年也將廣招逾2000名跨界菁英，並針對保險顧問更提供「新人3年全戰力」整合訓練，以完善的激勵晉升方案，透過在地輔導、數位工具輔助及榮耀制度，鼓勵更多轉職者及社會新鮮人投入保險服務，而且不只是可以賺錢的事業，更是一份可以長久經營的人生志業。