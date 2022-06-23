COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣之光殺進決賽！10歲女孩料理驚豔評審　有望奪下冠軍

▲台裔女孩莉亞在《小小頂級廚師美國版》大展廚藝。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞在《小小頂級廚師美國版》大展廚藝。（圖／杰德影音提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-23 00:00:00

《小小頂級廚師美國版》（MasterChef Junior USA）邀請8到13歲懷有廚藝夢的小小參賽者一同競賽，角逐頂級廚師的頭銜與十萬美金。本節目由北美恩德莫尚公司（Endemol Shine North America production）製作，從2013年開播至今孕育出多名小小廚藝名人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在最新第八季的參賽者陣容中，父母皆來自台灣的十歲女孩莉亞（Liya）在節目一開播就受到相當大的關注，在首週便以結合台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉驚豔評審味蕾，讓平常總是以飆罵聞名的地獄廚神戈登（Gordon Ramsay）忍不住驚呼「妳絕對懂得做台灣料理，相當美味」！該片段於杰德影音粉絲專頁釋出後，隨即獲得超過百萬瀏覽的超高人氣觀看數，初登場的莉亞也成功在首集被評審選為當周最佳料理之一。

▲台裔女孩莉亞參加《小小頂級廚師美國版》第八季，並晉級總決賽。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞參加《小小頂級廚師美國版》第八季，並晉級總決賽。（圖／杰德影音提供）
在五強環節中，節目請回第一屆的冠軍亞歷山大（Alexander Weiss）擔任客座評審，與「地獄廚神」戈登傳授鮭魚的切工技巧。看到亞歷山大回娘家的莉亞也不禁害羞地說：「我第一次看《小小頂級廚師美國版》的時候，就是他激勵我堅持烹飪。」而當集挑戰環節中，評審要求五強們必須在十五分鐘內切出精美的鮭魚切片，才有機會獲得淘汰豁免權。莉亞曾與經營餐廳的父親「交手」過大大小小的魚，就是沒切過如此龐大的蘇格蘭鮭魚，堪稱是個跳級版的艱難挑戰。最後，她依舊不疾不徐地切出相當精緻的鮭魚切片，被亞歷山大讚許「料理過程中游刃有餘，充分利用時間」，「地獄廚神」戈登也稱讚莉亞下刀相當有自信。最後莉亞也不負眾望，贏得挑戰賽優勝。

▲台裔女孩莉亞挑戰切鮭魚，展現讓地獄廚神叫好的自信刀工。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞挑戰切鮭魚，展現讓地獄廚神叫好的自信刀工。（圖／杰德影音提供）
莉亞在節目中曾告訴戈登，從小就會到父母經營的餐廳協助烹飪，因此培養出對料理的興趣。莉亞的父親也向主持人透露，莉亞會趁餐廳忙碌的時候，溜進地下室跟著實習廚師學習如何包餃子，讓身為紐約時報暢銷食譜作者的主持人之一達芙妮奧茲（Daphne Oz）都忍不住讚嘆其傑出的包餃子技術。綜觀整季，莉亞在賽中時常融入台灣文化，交出中西合璧的佳餚。除了首集的米粉料理，也曾端出包括核桃蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚譽有加。

▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（右一）親自向台裔女孩莉亞（左一）叮嚀烹飪技巧。（圖／杰德影音提供）
▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（右一）親自向台裔女孩莉亞（左一）叮嚀烹飪技巧。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞（右一）與其他參賽者團隊討論，完成合作賽挑戰。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞（右一）與其他參賽者團隊討論，完成合作賽挑戰。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞（右）與其他參賽者團隊合作。（圖／杰德影音提供）
▲台裔女孩莉亞（右）與其他參賽者團隊合作。（圖／杰德影音提供）
一路過關斬將的莉亞與另一名參賽者葛雷森（Grayson）進入最後決賽，將角逐本季的冠軍頭銜。《小小頂級廚師美國版》第八季兩小時總決賽特輯將於本週六(6/25)，晚間7點於Lifetime頻道首播（中華電信MOD264台、四季線上影視81台、Hami Video電視館、DCTV全國數位有線電視 202台），一起見證台裔女孩是否能摘下最新一個小小頂級廚師的桂冠。Lifetime頻道也持續於每週四晚間八點播出《美國頂級廚師第十二季》 （MasterChef USA S12），每週一至週五晚間九點播出《澳洲頂級廚師全新第十四季》（MasterChef Australia S14），全球精彩美食賽事接力上演，挑起觀眾視覺味蕾。（編輯：楊穎軒）

鄭家純浴衣直接脫到腰！太久沒更新「心虛」　露給老公看

昆凌生完1個月PO泳池照　5萬人不敢置信：高中生吧

「性愛女教官」穿丁字泳褲開腿　往上拍攝極度害羞

媽超商借廁所「瞄成人A片區倒退嚕」!大喊那不是我女兒嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀