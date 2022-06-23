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NBA／Lillard的幫手來了　拓荒者送出首輪籤換來Grant

▲Jerami Grant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jerami Grant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-23 07:56:54

進入重建中的波特蘭拓荒者，終於在季後等到了他們想要的交易，根據ESPN報導，底特律活塞將陣中大將Jerami Grant交易至拓荒者，換來一個來自密爾瓦基公鹿的2025年首輪選秀權。

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今年季中送走CJ McCollum、拆掉「雙槍」組合之後，拓荒者正式進入重建，試圖圍繞Damian Lillard來重新打造一支具有爭冠實力的球隊，而首要目標就是找來一名明星級側翼。

Grant在來到活塞之後，得分數據上漲，本季場均可以得到19.2分4.1籃板2.4助攻1阻攻。他整季都在交易傳聞之中，不過沒有球隊真的出手，直到球季結束後才確定了自己的下家。

拓荒者送出的這個首輪籤來自於公鹿，是2025年選秀權前4順位保護，活塞送走Grant之後，獲得了2100萬美元的交易特例，現在騰出了4300萬美元的薪資空間。除此之外，活塞還和拓荒者互換了次輪選秀權，拓荒者擁有46號籤。

總計這筆交易中，拓荒者方面得到了Grant和2022年次輪第46順位選秀權；活塞方面得到2022年次輪第36順位選秀權、2025首輪選秀權、2025次輪選秀權。

根據另一名NBA記者Marc Stein的報導，活塞曾經用Grant向亞特蘭大老鷹報價Bogdan Bogdanovic和今年的首輪第16順位選秀權，不過對方並不感興趣。

根據聯盟規則，總薪資額在薪資上限以下的球隊，可以直接得到一位球員，前提是這名球員的加入，不會使他們的薪資總額超過薪資上限的10萬美元。而若交易成功，另外一支參與交易的球隊，就可得到一個與那位球員年薪等價的交易特例。而交易特例不能用來簽約自由球員，也不能和其他球員打包使用，只能再度完成一對一的交易。

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