COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／斷言Curry已是史上前10　權威球評：再一冠就超Kobe

▲Stephen Curry率領勇士奪得總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry率領勇士奪得總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-23 09:11:50

2021-22賽季對於Stephen Curry來說是里程碑的一季，不但改寫了NBA例行賽三分總數紀錄，還率球隊奪冠，並拿下生涯首座FMVP。知名球評Bill Simmons也在節目上表示，憑藉這一冠，Curry已經是史上前十的球星。

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱衷於NBA深度討論的老球迷，不會對Simmons太過陌生，他曾是ESPN最知名的籃球記者之一，目前則自己創辦了體育、娛樂網站《The Ringer》。過去他曾撰寫多本書籍，其中在《籃史通鑑》中，排出了他認為的史上前100名球星。

由於他的排名兼具數據、榮譽以及自己對於比賽的理解，雖非百分百客觀，但在美國球迷心中有一定的份量。而在Curry拿下生涯的第4冠之後，他認為這位明星後衛將擠掉6名傳奇球星，排進史上前十。

「去年我將Curry排在第16名，我認為現在對我來說，他已是前10名了。」Simmons在節目上和嘉賓Joe House如此說道，他認為Curry這一季讓他瞬間超越了Moses Malone、Shaquille O’Neal、Hakeem Olajuwon、Oscar Robertson、Jerry West、Kevin Durant等人。

「Durant從來沒有做到過這件事。你不能把他放在Curry之前——Durant從來都不是一支以他為核心奪冠的球隊中最好的球員。他在 2016 年有機會，但沒有實現。他在 2021年和今年都有機會，但又錯過了。」Simmons如此說道。

Simmons認為Curry影響這個時代的籃球，這也是該給他加分的原因。「聯盟在近年來的改變，部分原因就在於Steph所做的一切。他就像是第一個完成登上月球的阿姆斯壯。此前從未有人像他那樣將三分球當作常規武器，Barkley曾斷言跳投大隊無法奪冠，但如今Steph率領勇士8年6進總冠軍賽，4次奪冠了。」

最後Simmons做出了自己的結論：「Kobe，連兩年總冠軍賽MVP，他贏得了5冠，Steph有4個。但現在Kobe退役了，如果他(Curry)可以再拿一冠，將超越Kobe。」


NBA／被爆已和詹皇有接觸　美媒：Irving要去湖人有難度

NBA／Lillard的幫手來了　拓荒者送出首輪籤換來Grant

T1／一手打造冠軍海神　李偉誠獲選聯盟首季年度最佳GM

PLG／獲得年度第6人　盧峻翔將偶像林志傑視為目標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀