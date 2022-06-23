NBA／斷言Curry已是史上前10　權威球評：再一冠就超Kobe

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由於他的排名兼具數據、榮譽以及自己對於比賽的理解，雖非百分百客觀，但在美國球迷心中有一定的份量。而在Curry拿下生涯的第4冠之後，他認為這位明星後衛將擠掉6名傳奇球星，排進史上前十。
「去年我將Curry排在第16名，我認為現在對我來說，他已是前10名了。」Simmons在節目上和嘉賓Joe House如此說道，他認為Curry這一季讓他瞬間超越了Moses Malone、Shaquille O’Neal、Hakeem Olajuwon、Oscar Robertson、Jerry West、Kevin Durant等人。
「Durant從來沒有做到過這件事。你不能把他放在Curry之前——Durant從來都不是一支以他為核心奪冠的球隊中最好的球員。他在 2016 年有機會，但沒有實現。他在 2021年和今年都有機會，但又錯過了。」Simmons如此說道。
Simmons認為Curry影響這個時代的籃球，這也是該給他加分的原因。「聯盟在近年來的改變，部分原因就在於Steph所做的一切。他就像是第一個完成登上月球的阿姆斯壯。此前從未有人像他那樣將三分球當作常規武器，Barkley曾斷言跳投大隊無法奪冠，但如今Steph率領勇士8年6進總冠軍賽，4次奪冠了。」
最後Simmons做出了自己的結論：「Kobe，連兩年總冠軍賽MVP，他贏得了5冠，Steph有4個。但現在Kobe退役了，如果他(Curry)可以再拿一冠，將超越Kobe。」