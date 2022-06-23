MLB／海盜遭小熊海扁　張育成先發2上壘1得分

匹茲堡海盜在主場跟芝加哥小熊隊4連戰的第3場，前2場比賽海盜共得了19分，只失2分，但是在今天的比賽反遭小熊隊反噬，被轟了3支全壘打失14分，第9局還派上二壘手Diego Castillo投球，最終以5比14不敵小熊。台將張育成闊別2場再次得到先發機會，今天以第8棒，先發一壘手的身份出賽，選到1次4壞球保送以及1次觸身球上壘，跑回1分，上壘率提升到2成35。
海盜隊先發投手Jerad Eickhoff今天賽前才被升上大聯盟，本季首場出賽就被小熊隊打線修理，只投4.1局就被打10支安打包含2轟，失10分全都是自責分，防禦率高達20.77，今天上場投球的Castillo是本季第2次站上投手丘，上次投球是4月23日，巧合的是2次上場投球都是面對到小熊隊，失分也都是4分。
小熊隊9名先發打者，其中8位有安打表現，僅有第2棒捕手Willson Contreras「眾人皆醒我獨醉」5個打數繳了白卷，一壘手Alfonso Rivas以及三壘手Patrick Wisdom合計幫球隊打進9分，加上先發投手Keegan Thompson主投6局只失1分的好表現，也幫助球隊終止3連敗。
因為腰部跟關節傷勢，進入傷兵名單的海盜隊日籍重砲筒香嘉智，日前也已經在小聯盟進行復健賽，預計26日以後會確認他的傷勢狀況，離筒香回歸大聯盟的日子越來越近，張育成再不繳出好表現，隊中的地位只能說越來越危險。