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8縣市公告房屋稅基調整　彰化縣標準單價平均漲幅60%最高

▲今（2022）年適逢13個縣市調整房屋稅基年度，財政部表示在已公告的8縣市中，以彰化縣房屋標準單價平均增幅最高達60%，花蓮、連江和台南等3縣市則未調整。（圖／資料照，張勵德攝）
▲今（2022）年適逢13個縣市調整房屋稅基年度，財政部表示在已公告的8縣市中，以彰化縣房屋標準單價平均增幅最高達60%，花蓮、連江和台南等3縣市則未調整。（圖／資料照，張勵德攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-23 11:23:50

今（2022）年適逢13個縣市調整房屋稅基年度，財政部表示，在已完成公告的8縣市中，以近40年首度調整的彰化縣房屋標準單價平均調增幅度最高達60%，但也有花蓮、連江和台南等3縣市未調整。

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雖然房屋稅是地方稅，但在房價高漲之下，政府打炒房，囤房稅也引發關注，不少縣市也已完成囤房稅修法，自今年7月1日起施行地方版囤房稅。不過，財政部長蘇建榮多次表示，囤房稅最重要的不只稅率，還有稅基，即房屋評定現值，而房屋評定現值涵蓋房屋標準單價與路段率、折舊率等，由各縣市房屋標準單價每3年重新檢討評定。

房屋稅計算方式為「稅基乘以稅率」，各地方政府的不動產評價委員會，依據房屋標準單價、折舊率、地段率等指標，重新評定房屋標準價格，即房屋稅「稅基」，每3年重行評定一次。為督促各縣市政府稅捐單位合理評定房屋稅稅基及規定徵收率，財政部近年也會公告各縣市標準單價調幅指標。

財政部每月也會找適逢調整房屋稅基年度縣市「喝咖啡」，掌握稅基概況，就怕地方政府在房價高漲時刻還調降稅基，未真實反映市場走勢。賦稅署指出，依規定今年有13個縣市要重評房屋標準價格，目前有8個縣市已完成公告，包括花蓮縣、彰化縣、台東縣、雲林縣、南投縣、連江縣、台南市和屏東縣，還有基隆市、新竹縣、嘉義縣、新竹市及嘉義市等5縣市還未公告，但據了解，這5縣市都有規畫要調整標準單價。

在已公告調幅的地方政府中，以彰化縣房屋標準單價平均調增幅60%最高，雲林縣、屏東縣、台東縣、南投縣則分別較上次調高12.7%．10.8%、8.6%及3.7%，而花蓮縣、連江縣和台南市這3縣市則未調整。

賦稅署分析，主要是彰化縣從1984年以來就未調整過，這次是近40年來首度調整，因此，相較其他縣市過去已陸續調整，彰化縣這次調幅相對比較可觀。不過，賦稅署也強調，房屋標準單價是根據房屋構造、用途類別及總層數等要件計算而來，調整後的標準單價7月1日起上路，將作為明年5月報繳房屋稅的計算依據，而受影響的只限新增建的房屋，原有房屋不受影響。

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