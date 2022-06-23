NBA／灰狼09年2次錯過Curry　美媒：可接受Rubio在他之前

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如今大部分人都會嘲笑當年需要補強控衛的灰狼，居然兩次錯過了Curry。今年在勇士奪冠後，Simmons和同事Ryen Russillo在談論Curry歷史地位時，也回顧了當年的選秀。
「我給你發了簡訊：明尼蘇達是否在同一屆選秀大會中，兩次錯過了Curry。這簡直是一場災難，這是我們一生中看過的最糟的選秀失誤嗎？」儘管如今成就天差地遠，但Simmons表示他認為當年灰狼先選Rubio是正確的決定。
「我認為Rubio在當時可能會是一個上限更高的人選。我在那次選秀大會中最喜歡的3名球員是Rubio、Curry，第三位忘記了。」Simmons如此說道，「但Rubio先於Curry一個籤位被選中，我可以同意，這是灰狼可去辯駁的。但後來他們選Flynn、而非Curry，至今我仍認為是最瘋狂的選擇，這是選秀中你所能犯下的最大錯誤。」
Russillo也同意Simmons的說法，他們的論點是雖然Rubio因為傷病以及聯盟環境改變，而無法兌現當年的預測。不過在09年選秀大會前，他所展現出來的天賦、外界對於歐洲金童的期待，以及超於年紀的成熟，都是外界給予如此之高評價的原因。在當年的時代背景下，不能說灰狼先選他是錯誤的。
「在他(Rubio)17歲的時候，我看著他和那些2008年的美國隊成員對抗，我當時想『這傢伙將會成為極其偉大的球員』。但後來他陷入了最糟糕的情況——他受傷了。」Simmons如此說道，接著Russillo也為Rubio辯護說：「而且他最終仍然表現不錯——我的意思是，看看他今年做出了貢獻，當然投籃從來都不會是你想從他身上得到的，但在防守端，我實際上認為他最終成為了比一開始更好的球員，你會想說，：『哇，這傢伙怎麼能在防守端生存下來？』。」
兩人也談及當年的聯盟生態，直言Rubio前面已有同類型的Rajon Rondo取得成功的案例，而Curry這種類型的矮個子射手，當年沒人能預見他最終的成長曲線，特別是在那時後者還並非是一名出色的傳球者。
灰狼和David Kahn把那屆選秀搞砸了，但Simmons和Russillo深信Rubio並不是太差的決定，因為你永遠不能事後諸葛的超越時代去看事情。Rubio在當年的媒體討論聲量以及受歡迎程度，甚至超越了如今選秀前的Luka Doncic。
或許對於灰狼球迷來說，遺憾的是無法看到Rubio和Curry的組合能有什麼樣的火花，這看起來比Curry/Monte Ellis的組合要適配不少不是嗎？