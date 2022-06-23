蕭煌奇15歲遇全盲「眼前一片虛無」 媽媽一舉動讓他爆氣
台語歌王蕭煌奇近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，回憶起兒時點滴，當時國小五年級的他，無意間聽到電台在推銷一台7000塊的卡拉OK伴唱機，竟立刻喬裝大人的聲音背著媽媽下訂單，氣的媽媽罵聲連連。而蕭煌奇也透露從弱視變成全盲的心境轉變，起初他不斷逃避生活、朋友，就連媽媽想教他點字都被拒之門外，劇烈的轉變蕭煌奇完全無法接受。
蕭煌奇經過弱視、全盲2種人生，因先天性白內障一出生只看見一片白的世界，4歲那年動手術才恢復一點視力，但這小幸運並沒有持續太久，直到高一那年因為用眼過度，導致眼前又只剩下一片虛無。談到這樣的經歷，蕭煌奇坦言年僅15歲、才高中的他其實完全無法接受這個事實，每節下課都會逃離他的同學、朋友，一個人到頂樓彈吉他用最愛的音樂陪伴自己，就連希望他學習點字的媽媽也被一併推開，甚至不斷爭吵：「我明明還看得到一點，為什麼要學點字？」好在蕭煌奇一家人都非常樂觀，積極的陪伴他左右，成就了現在開朗的金曲歌王。
蕭煌奇以《舞台》入圍第33屆金曲獎爭奪第5座台語歌王，這也是他第7次角逐此獎，連國語歌王共入圍高達9次，過去曾創造奪下4座台語歌王創下紀錄，這次也卯足全力拚第5座寫下奇蹟。