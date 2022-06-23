同時染新冠與流感機率低？醫示警1事　脫口罩得等口服藥

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對此，李明政認為，同時感染新冠肺炎跟流感的機率很低，人體對於同時感染兩種感染症的機率本來就很低，就像同時罹患兩種癌症的機率也很低，「當然不是說沒有，但是都是很低的」，所以臨床上非常少看到病患同一時間點得到兩種感染症，且從新冠肺炎爆發以來，民眾一直維持很好的自主管理，不論是出門或是與人交談都會佩戴口罩，也養成洗手習慣，個人防護得當，讓流感、腸病毒兩種常見疾病發生率自然減少。
不過若是同時感染新冠肺炎跟流感，李明政指出，「加在一起當然會更嚴重」，可目前還沒看過個案，國際上也很少聽到相關談論，他也強調，「但是你絕對不可能講說百分之百沒有」。
李明政分享，若想要辨別是感染新冠肺炎或是流感，可以使用快篩判斷，現在家用快篩取得方便，民眾若有症狀可在家中先進行快篩，如果快篩呈現陰性，那就不是新冠肺炎，可能為流感。
近年來台灣近乎沒有流感疫情，李明政提醒，若民眾未曾感染過，「是純白的紙，理論上你感染就會比較嚴重」，如果過去曾感染過也還是會有抗體，且許多人都有接種流感疫苗。李也認為，在新冠肺炎流行期間，年輕人不一定要接種流感疫苗，現在都還在防護時期，民眾戴好口罩、勤洗手，得到流感機率還是比較少。
李明政也認為，台灣人對口罩並不排拒，因此無需鬆綁，觀察各國在疫情大流行後，都仍還有小波流行，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5未來也會在台灣社區中流行，只是人數不會如BA.1、BA.2多，但仍會造成一個波峰，他也示警，今年還是會有其他Omicron亞型變異株傳染，戴上口罩對於防治效果非常好，未來若有有效的口服藥物可使用，就能恢復過往、解禁口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。