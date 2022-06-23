自來水管「熱爆」！大水淹入住家 桃園桃鶯路沖出2大洞
今（23）日下午，桃園市桃園區桃鶯路450號前，路面突然有大量自來水溢流，路基被掏空冒出2處大坑洞，嚇得路人趕緊繞道，幸未造成人員受傷，警方已到場拉起封鎖線，並通報相關單位進行搶修，現已無漏水。據查，是自然水管破裂，影響範圍有桃園區建國里、福安里、福林里、南門里、大樹里、大豐里、豐林里、雲林里、玉山里、萬壽里和大林里，預計會停水至明日下午1時。
據指出，今日下午1時50分許，有民眾報案表示桃鶯路450號前有水管爆裂，地面下大量自來水衝破柏油路湧出，釀成2大坑洞，雖無人員受傷，但有一輛廂型車一度被卡在寬達2公尺多的坑洞內，高低差超過10公尺，相當駭人。
自來水公司也緊急派員到場處理，並表示桃鶯路水管破裂，將對附近10餘鄰里用水產生影響，影響範圍有桃園區建國里、福安里、福林里、南門里、大樹里、大豐里、豐林里、雲林里、玉山里、萬壽里和大林里；另外龜山區山德里、龜山工業區、青山路二段、山鶯路雙號側及部分巷弄也受影響，預計會停水至明天下午1時。
警方已在現場拉起封鎖線，暫時封閉桃鶯路(樹仁三街至大仁路口)，並派員協助管制，籲請用路人改道，桃園市政府工務局養工處表示，桃園區桃鶯路450號附近，上午11時發生自來水公司大湳淨水廠大管破裂，造成路面淹水，市府養工處已在第一時間通知自來水公司關閉水源，市府道管中心也已同步通知相關管線單位，派員至現場協助，目前自來水公司提供樹仁三街68號（里辦公室）、延平路147號（婦女館）、陽明公園（建新街長沙街口）臨時供水站，有需求民眾可前往取水。（編輯：林莞茜）