女星遭好友惡整！一聞筍乾竟狂乾嘔　被熏到暈

戴佩妮推出新歌《多虧你啊》MV，MV中部分群眾演員，是她私下的夥伴和好友，但他們居然準備了她最怕的食物「筍乾」惡整她，讓她整個嚇飛了膽，還差點把午餐全吐出來，堪比終極恐怖箱，極害怕筍乾的戴佩妮差點被熏到暈厥，只能恨得牙癢癢得對好友們說：「真是…多虧你了啊…」
戴佩妮因疫埋首創作，將疫情下無法跟親友相聚、無法出門旅遊的現象，藉由音樂妙轉為正能量，雖然全世界都因新冠肺炎改變了生活模式，戴佩妮因此著手寫下了新歌《多虧你啊》，「送給想念的歌迷及努力回到日常的你我！」有趣的是，當她遇到能量滿滿的人，則反而會被對方「電到」，而感應到圍繞在四周的愛與幸福。甚至在她沒電時，人們也反過來傳輸正能量，讓愛與溫暖是雙向流動的，呼應了歌曲《多虧你啊》本身想要傳達的意念。
而在拍攝《多虧你啊》MV另一個幕後亮點是，導演特地找來戴佩妮的多年好友們入鏡，以「整人」為核心精神的這群朋友，由於平常很難整到戴佩妮，因此，得到千載難逢的機會的大家，立馬私下串連導演，想來個「祕密驚喜」，但對戴佩妮來說卻是個「祕密驚嚇」，好友們偷偷準備了她最害怕的筍乾，5位友人在拍攝時，出奇不意地以筍乾夾擊，讓戴佩妮驚到發昏，但她也不是省油的燈，卯足全力反擊，但最後實在不敵濃厚的筍乾味，整個人呈現噁心狀態，開始不斷乾嘔，差點還把午餐全吐出來。