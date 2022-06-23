ASICS台北旗艦店全新形象　嶄新All Sports零售概念

日本專業運動品牌ASICS台北旗艦店將於6/24(五五)呈現全新的面貌重新開幕，以經典日系簡約風格打造時代感購物空間，提供全台最齊全的ASICS運動裝備。開幕記者會現場特別邀請到ASICS品牌大使林敬倫、品牌好友魏如昀及Team ASICS排球選手陳建禎、籃球選手盧峻翔親自以個別代表運動生活領域化身一日店員，為大家導覽ASICS各系列主題商品，秀出專業運動及潮流穿搭，展現ASICS專業與創新時尚，一同為旗艦店開幕喝采。
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ASICS台北旗艦店全新形象結合了日系風格及科技元素，透過木質調的簡約設計，與悉心靈活的光線投射，展現出商品本身特色。
ASICS台北旗艦店同時備有ASICS「FOOT ID 」足測系統，以動、靜態測式來測量足部特徵的3D足型，幫助跑者了解跑步姿勢，並透過科技為消費者判斷並推薦最適合鞋款，降低運動傷害。
全新店面更於B1 兒童區打造的親子共玩區，提供家長們與小孩的共玩空間，讓旗艦店不僅僅是購物場所，也能為親子家庭一同創造優質的購物體驗。
以創造優質舒適消費體驗為升級核心，旗艦店B1特別設置VIP個人化服務空間，帶給主顧客一對一的貼心專人服務，親自鑑賞新品，並透過定期活動舉行，交流最新運動影片，並與KOL、運動員、球星等近距離互動，傳遞運動精神，與創新時尚風格相呼應。
以「All Sports」為概念 運動與時尚，由你自己決定
擁有地下一樓及地面兩樓的ASICS台北旗艦店分為四大區域，B1的兒童區、1F的專業跑步區、2F的運動休閒區及球類運動區，全新的旗艦店規劃了B1一整層的兒童區提供完整的兒童服飾與鞋款，ASICS童鞋為不同階段及年齡的兒童所設計，藉由舒適的穿著體驗，陪伴孩子探索世界，人氣童鞋SUKUSUKU系列及Kids Running、Kids Sportstyle系列都能在旗艦店中找到。在1F的專業跑步區有著各式專業的跑鞋，由入門到高階的鞋款應有盡有，提供不同跑者類型的需求。 2F的運動休閒區以復古跑鞋為ASICS最受大眾喜愛，更有當季最新話題性高的聯名款式。2F另一側的球類運動區，擁有各式球類裝備，從網球世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）所穿著的GEL-RESOLUTION 8到最新的籃球鞋款GLIDE NOVA FF 2以及旗艦排球鞋款METARISE皆於店內擺設，旗艦店聚集ASICS最齊全且多元的系列品項，展現「All Sports」的概念精神，滿足各類型運動愛好者的需求。
ASICS品牌大使林敬倫、品牌好友魏如昀完美演繹運動與潮流時尚風格
品牌大使林敬倫率先導覽一樓專業跑步區域，從競速跑鞋、保護機能性強的支撐和緩震鞋款，以及近期熱銷的越野Gore-Tex鞋款，旗艦店擁有ASICS齊全的跑步商品，滿足所有跑者的需求。林敬倫則特別推薦Tartheredge 3虎走鞋款，過去在電視運動實境節目便常穿著進行跑步訓練，抓地力強耐用性又高。林敬倫也表示最想要駕馭的跑鞋是METASPEED+，近期成為眾多選手破紀錄的秘密武器，即將在6月24日於旗艦店開賣，邀請跑者們到旗艦店試穿體驗，同時一次購足所有跑步裝備。
獨具個人穿搭風格的品牌好友魏如昀表示，自己私下穿著根本是個「復古男孩」，自己特別偏愛復古中性服飾，今天以SportStyle運動休閒造型登場，上窄下寬的中性風格也很符合自己私下的穿搭，魏如昀說到：「穿搭是最能表達自己心情的一個方式，對我來說只要有自己喜歡的元素以及自信感，都能呈現出最舒適及自然的自己」，化身SportStyle系列一日導覽員，特別挑選最具經典的復古LOGO T-shirt，搭配最新上市的Monozukuri 系列GEL-1130鞋款，充滿日式韻味的設計細節，用經典簡約的單品就能呈現個人風格。
Team ASICS籃球選手盧峻翔與排球選手陳建禎 齊聚開幕活動號召民眾加入運動行列!
除了提供專業的裝備外，ASICS也持續深耕籃球、排球、網球…等運動，致力於支持各項運動選手。今年獲頒P. LEAGUE+年度最佳第六人的盧峻翔提到：「穿上ASICS的籃球鞋，可以感受到每一款鞋的進化和研發技術上的進步，讓我在球場上能夠盡全力的去跑動和得分。」特別推薦主打穩定包覆的GLIDE NOVA FF 2，薄底與良好抓地力讓他在球場上速度與步伐的轉換上更順暢，是征戰球場的最佳利器。
剛從日本返台的排球選手陳建禎提到：「ASICS在排球這一塊運動真的耕耘了許久，排球鞋款持續進化，在設計上也提供更多的款式給球友們做選擇」除了自身愛用鞋款NETBURNER BALLISTIC FF 2帶來的敏捷移動跟良好的緩震能力，讓他在日本聯賽中有最佳的表現之外，陳建禎同步推薦ASICS高階鞋款METARISE帶來的爆發推進，讓選手有更佳的攻擊跳躍能力。
ASICS身為全球知名的專業功能性運動品牌，致力於推廣全民運動風氣，秉持「Sound mind, Sound body. 健全的心靈寓於健康的體魄」的品牌精神，希望透過運動創造健康和快樂的生活理念，不論專業運動裝備或者是運動休閒SportStyle系列，ASICS仍不斷地精進並創新突破，提供消費者更多元且完整的商品內容。ASICS台北旗艦店全新形象於6/24(五)以嶄新的面貌重新開幕，開幕期間凡來店消費即可獲得品牌證件掛帶，限時活動消費滿$3,500享現折$300及滿$5,000贈送收納裝備包，期盼帶給消費者更齊全的專業運動裝備及優質舒適的消費體驗。
ASICS嶄新台北旗艦店，等您來體驗 !