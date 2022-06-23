ASICS台北旗艦店全新形象　嶄新All Sports零售概念

日本專業運動品牌ASICS台北旗艦店將於6/24(五五)呈現全新的面貌重新開幕，以經典日系簡約風格打造時代感購物空間，提供全台最齊全的ASICS運動裝備。開幕記者會現場特別邀請到ASICS品牌大使林敬倫、品牌好友魏如昀及Team ASICS排球選手陳建禎、籃球選手盧峻翔親自以個別代表運動生活領域化身一日店員，為大家導覽ASICS各系列主題商品，秀出專業運動及潮流穿搭，展現ASICS專業與創新時尚，一同為旗艦店開幕喝采。





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