誰是網友心目中的金曲歌王！「小隊長」一面倒獲支持

第33屆金曲獎將在7月2日於高雄巨蛋登場，叩關本屆金曲歌王的有盧廣仲、許鈞、YELLOW黃宣、馬念先、裘德、崔健，《NOWnews 今日新聞》針對網友進行為期7天的民調，選出網友心目中的金曲歌王。
以專輯《勵志論》入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手的「小隊長」盧廣仲以百分之77.6的比率，贏得超過半數以上網友的支持，成為許多人心目中的歌王。盧廣仲暌違5年才推出專輯《勵志論》，也是出道多年的他首次擔任製作人的專輯作品，而這張專輯的由來，是因為在疫情爆發的這2年期間，他一度變得很頹廢，但他覺得需要導正生活方式，沒想到竟然發現，創作是他對生活的一種補償。
有一部分的心目中的歌王是YELLOW黃宣，個性幽默又善聊天的他，這一次還擔任了金曲獎的紅毯主持人，對於身為準歌王，他直言：「在我心中我已經是歌王了，入圍就是肯定，入圍當下覺得已經得獎了。」以專輯《BEANSTALK》叩關歌王的黃宣，提到這張專輯的靈感來自《傑克與魔豆》，就像是經歷一段迷惘後，與這個世界的對話。
再來是首次發行個人專輯的馬念先，在影視上有良好表現的他，從來沒有忘記創作，先前與9m88合作單曲《你朝我方向走來》，初試啼聲就有不錯的成績。以專輯《馬念先的個人專輯》搶歌王，這張專輯馬念先幾乎一手包辦，大到詞曲創作當製作人，小至身兼企劃與製作助理。
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