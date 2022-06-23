PLG／系列賽場均33.6分！辛特力連3戰爆發率富邦奪2連勝

富邦勇士今(23)日在主場以106:101贏球，拿下在總冠軍賽的2連勝，洋將辛特力這一場狂砍35分11籃板11助攻，雖然也有5次失誤，但瑕不掩瑜，他的表現也推動球隊在輸掉首戰後，打出2連勝的反彈。 我是廣告 請繼續往下閱讀 辛特力前兩場都砍下33分，這一場則是投進6顆三分球，得到35分的同時斬獲11籃板11助攻，拿下大三元。賽後受訪時他感謝球迷進場幫球隊加油，同時在全場的MVP呼聲中離場。對於自己又完成大三元，並且是目前季後賽總得分的保持人，辛特力賽後受訪時說：「紀錄很酷，但贏球更重要。回到主場就想把比賽都贏下來，最重要的是贏下冠軍獎盃。」而富邦主帥許晉哲賽後也透露，在得知塞瑟夫不能打之後，辛特力有集合全隊進行一次講話，要大家打得更團結，並要求每一個人這場都要跳出來，上場就要有所表現，而球隊此役也在外線投出很棒的表現。辛特力目前系列賽場均33.6分，個人表現無庸置疑，而在場下他也扮演著穩定軍心的精神領袖角色，無疑是目前系列賽影響勝負最大的球員。PLG／富邦讓2戰將沒差！主場飆19三分獵獅 總決2:1領先ASICS台北旗艦店全新形象 嶄新All Sports零售概念PLG／塞瑟夫、曾文鼎皆缺陣 富邦G3禁區戰力大傷NBA／灰狼09年2次錯過Curry 美媒：可接受Rubio在他之前