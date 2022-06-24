HOME燒肉店半年展店3家 強化防疫落實零接觸服務

疫情延燒，餐飲業首當其衝受影響，HOME燒肉店為搶攻疫情後爆發商機，超前部署在半年內連展3家店。首家HOME燒肉店位於南屯區永春東七路，綠園道店及逢甲店分別在9月、12月開幕。三家店一致標榜，為強化防疫措施推出手機QR Code掃描點餐，機器人帶客、送菜等，可以做到零接觸風險，提供消費者安心用餐環境。

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HOME燒肉店經理施榮科，擁有燒肉經營管理經驗10餘年。他表示，疫情降低消費者內用意願，但事實上，業者為了提供安全無虞的用餐環境，不無加強防疫措施。以HOME燒肉店為例，每月定期全面消毒，客人進店落實手部消毒、再量額溫。另在店內走動取飲料時，一定得佩戴口罩，飲料區也有酒精及手套提供取用，防疫措施做到滴水不漏。

▲HOME燒肉店強化防疫落實零接觸服務，提供機器人送菜及帶客。（圖／業者提供）

此外，提供手機掃描QR Code點菜，並配合機器人帶位、送菜等零接觸服務，也能減少人與人之間接觸風險，同時座位彼此間距1.5米，椅背上設置隔板，就是為了提供一個安全用餐場所。

▲網紅時代，用餐前拍照打卡成風氣，HOME燒肉店提供日式服飾免費供客人換穿拍照。（圖／業者提供）

施榮科說，HOME燒肉店採行吃到飽方式，單價區分599、749、899三種，這種價位在台中燒肉界算是「公道價」，即使如此，在食材提供卻不小氣，諸如生蠔、大扇貝、鮑魚、日本生食級干貝、透抽、大草蝦等應有盡有。肉品部份供應有美國肋眼、Choice牛五花、澳洲M9三叉和牛、牛舌、伊比利豬梅花，同時還準備了時令蔬菜、甜點、飲料、哈根達斯冰淇淋，無限量供應。