竹筍湯整鍋冒苦味！強者加「1匙」爆炸鮮甜：學詹姆士的
現在正值竹筍採收的季節，不少主婦喜歡到菜市場買竹筍回家料理，除了能做鮮甜的涼筍外，竹筍湯也是常見的菜餚，不過就有一名網友透露，他做竹筍湯時，明明竹筍是甜的，湯卻苦到爆，讓他相當困擾，貼文曝光後，有網友指出關鍵在於挑選竹筍，也有網友建議：「在煮時有加一湯匙的生米下去（我看詹姆士教的），筍子和湯一樣都很鮮甜！」
該名網友在PTT貼文，他以「煮筍湯為何湯是苦的⋯但竹筍片是甜的？」為題，表示他去市場買新鮮的竹筍，老闆當場用機器削成筍片，他拿回家清洗後放鍋內煮竹筍湯，水煮滾後又多煮了10分鐘再加入鹽巴，拿筷子試吃覺得味道鮮甜美味，不過熄火後盛碗一喝，卻發現雖然筍片是甜的、湯是苦的，讓他求助：「不知道為什麼會這樣？請問我是哪個環節出問題了呢？可以教教指點我一下嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「沒殺青，就是你筍片開始煮之前沒有先燙過一次，大多苦成份流到湯裡面了」、「覺得還是滾過再切比較好，第一次的水都是不能喝的」、「買回來先整顆燙過習慣了，切片也不是什麼很難的事」、「冰一天看看，我有幾次剛煮是苦的，冰完就甜了」、「買到連皮的要先直接燙熟才能保存，煮湯才不會苦」。
也有網友指出，關鍵在於第一步挑竹筍就要選對，「會苦是竹筍採收太慢，食材問題，不是煮法問題」、「完全新鮮的筍隨便亂做也不苦」、「挑好的竹筍可省掉很多麻煩」、「我沒燙過，熱水下筍片，湯和筍都是甜的，我真心建議你換一家買，買對了怎麼煮都是好吃的」、「竹筍不夠新鮮，新鮮的竹筍真的隨便煮隨便鮮甜」、「苦味好像在採時就決定了」、「會苦應該是筍尖出青了，買對了是可以不用先燙過的」。
另外，還有網友建議，「加一些洗米水或是放一小匙米一起煮湯試試看」、「可是我昨天煮竹筍湯也沒先燙過，倒是在煮時有加一湯匙的生米下去（我看詹姆士教的），筍子和湯一樣都很鮮甜」。（編輯：賴禹妡）