消基會轟電價政策「劫貧濟富」 呼籲政府應先漲工業用電
電價擬調漲風聲不斷，經濟部長王美花23日證實，考量多項因素，台電已做出研擬，被視為暗示漲定了。消基會今（24）表示，許多消費者來電表達對民生用電漲價的不安，近兩年物價騰貴，經濟負擔已經不小，加上疫情尚未停竭，許多居家辦公或隔離檢疫的人，在家使用水電、冷氣，反而為此增加居家的電費支出，如今若是連電價也漲恐吃不消。
消基會指出，依經濟部能源局於2022年4月公布2021年度用電量統計資料，2021年度全台用電量為2830億度，用電量最多的部門，是工業部門，約1614億度，占全體57%。而同一（2021）年，全台因COVID-19疫情升溫進入三級警戒後，居家上班、上課人數增加，家庭住宅用電因此大幅增加約200萬度；住宅部門用電約527億度，但僅占全國用電約18%，工業用戶的用電總量幾乎是民生用電的三倍之多。
消基會提到，台灣的工業電價已是數一數二低的國家，德國工業用電每度從10.6調高到14.2元，義大利從7.6調高到9.8元，而台灣是2.56元，歐洲的電價是台灣的四倍。如果台電長期以低於成本的價格售電，所產生的虧損勢必以納人的錢來補貼，則比重占57%用電量最多的工業用電，長期大量獲得政府的電價補貼，造成「用愈多補貼愈多」的不公，政策上顯然是「劫貧濟富」，消基會表示：「如果政府考量要以調漲電價的方式以對，那麼電價的調漲，只能先從對工業部門開始，非有必要，不宜調漲民生用電的價格。」
尤其在疫情尚未消退期間，消費者因為居家上班、在家隔離，增加許多居家使用電力的需求，電費也因此增加不少，也不見政府或公司有電力補貼，殊不公平。因此在物價飆漲的漲風之中，若調漲民生用電對消費者確實是頗為沉重的負擔與壓力。
消基會呼籲，在這波必然要漲價的趨勢下，應該凍漲的是民生電價，反對政府在此時調漲民生用電費率。消基會強烈要求政府，調漲電價的第一順位應是長期以低於成本價購電、用電量佔全國用電57%的工業用電。