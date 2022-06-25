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NBA／詹皇是否提前和湖人續約？ESPN：他還沒做出決定

▲LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-25 08:11:38

洛杉磯湖人未來的前景會如何呢？除了Russell Westbrook的合約引人關注之外，「詹皇」LeBron James是否會長期留隊也是被談論的話題。根據ESPN記者Brian Windhorst在節目上的說法，後者目前還沒有決定續約。

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在上賽季的鬧劇之後，湖人連附加賽都沒有打進，今年夏天勢必將做出一些調整。Windhorst表示James的合約還有一年，可以提前續約，但要到8月後才能討論這方面的問題。

「他有資格提前續約兩年，可以是1年保障合同和1年的球員選項，我認為他會採取這種做法。依我目前打聽到的消息是『現在他還沒有作出決定』，那是一個合理的回答。」Windhorst如此說道。

另外，Windhorst認為James並不想離開湖人，雖然有時候可能會感到有些沮喪，但依然想在此打球，「他不喜歡過去一年的陣容和球隊運作。但我不認為他真的想尋求離開。」

談及詹皇重返騎士的可能性，Windhorst直言這是一種陰謀論，不過還是分析了這個選項的可能性，「你可以關注騎士接下來1-2周的操作。他們將會提前續約全明星後衛Darius Garland，這是肯定的。然後，他們也可能會進行1、2筆其他的操作，那可能會佔據他們明年的薪資空間，但我覺得他們作為一支年輕球隊，這樣做是正確的，他們永遠不該成為追求自由球員的球隊。但假如騎士不保留Collin Sexton，也不提前續約Caris LeVert——這都是他們今夏面臨的選擇——然後他們開始為2023年預留薪資空間，那就是值得玩味的有趣材料了，大家敬請關注吧。」

而除了James之外，Wesrbrook目前也還沒決定是否執行2022-23賽季的球員選項，他將和家人討論過後做出決定。他下一季合約的年薪為4700萬美元，若放棄很難在市場上拿到接近的價格。


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