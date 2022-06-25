國寶貝家族系列賽、分齡挑戰賽　現正號召中

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這場賽事的特色是，要讓年長者也有一拼冠軍的機會。主辦單位號召喜愛高球的年長長春球友快來報名。
高爾夫是一個不分男女老幼皆能接觸、也是運動年齡層範圍最大的一項運動。許多熱愛高爾夫的球友從年輕打到老；從白梯打到銀梯，只要還能動就能下場打球。而這次，國寶貝家族不僅要讓喜愛打球的長春球友能下場打球，還有機會奪得冠軍獎盃。
國寶貝家族年度系列賽第三站，將在7月18日於東華球場舉行國寶分齡挑戰賽。邀請年滿55歲以上的球友，來挑戰您的專屬組別。本次賽事將以「5歲年齡差」做為組別劃分，從55-59歲、60-64歲、65-69歲、70-74歲、75-79歲、80-84歲、85歲以上等共分為7組，讓長春球友們不僅可以跟自己的同齡者挑戰、以球會友，更能透過本次賽事再次擁有年輕時刻競賽的感覺。本次賽事報名費用只要$3,500元，如此親民的優惠價格不僅可以在東華球場打球，還能參賽挑戰賽，大會也精心準備參加獎、三明治、水果、茶點補給品。一個專屬於您的賽事，讓您活到老、打到老。
【國寶貝家族系列賽–分齡挑戰賽】鎖定所有喜愛高爾夫球運動的長春長者，只要您年滿55歲、只要您熱愛打球，都歡迎您來報名挑戰，即日起至7月4日止受理網路報名（比賽共120人，額滿為止），比賽日期為7月18日，假東華高爾夫球場舉行。
「國寶貝家族系列賽 – 家庭爭霸戰」線上報名網址：https://www.beclass.com/rid=2648acf62b3fedb958f2
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