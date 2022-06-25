COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

游泳／世錦賽800米自由式奪冠　Ledecky寫史無前例5連霸

▲Katie Ledecky世錦賽奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲Katie Ledecky世錦賽奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-25 08:57:43

2022年布達佩斯游泳世錦賽落幕，美國名將Katie Ledecky在女子800公尺自由式決賽中完成了在此項目的5連霸，並奪得個人第19枚世錦賽金牌，僅次於「飛魚」Michael Phelps的26金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
年僅15歲時，Ledecky就在倫敦奧運上贏得女子800公尺自由式的金牌，如今當年的天才少女已經25歲，她生涯至今已贏得了7枚奧運金牌；世錦賽共獲得22面獎牌，排名史上第3；也是女子400公尺、800公尺和1500公尺自由式的世界紀錄保持者，被認為是史上最佳女子游泳運動員之一。

Ledecky這次在女子800公尺自由式決賽游出8分又8.04秒的成績，比第二名澳洲女將Kiah Melverton還快了10.73秒，這是她生涯第5快的成績，也是繼2018年以來的最佳成績。

本屆賽會Ledecky游出自己近年的最佳表現，在4x200公尺自由式接力賽，她和隊友一起創造其生涯最佳成績；400公尺自由式則創下個人在賽史的最佳成績；1500公尺自由式則比自己在東京奧運的決賽成績還快7.59秒。

在這次游泳世錦賽上，Ledecky贏得了她參加的4項賽事的金牌。受訪時也坦言這可能是自己很長一段時間以來，表現最好的一次公開賽事。

國寶貝家族系列賽、分齡挑戰賽　現正號召中

NBA／詹皇是否提前和湖人續約？ESPN：他還沒做出決定

NBA／尼克準備砸錢搶人　將給Brunson總價1.1億美元大約

NBA／曾在此執教5季　Clifford將「回鍋」擔任黃蜂主帥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀