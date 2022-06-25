游泳／世錦賽800米自由式奪冠 Ledecky寫史無前例5連霸
2022年布達佩斯游泳世錦賽落幕，美國名將Katie Ledecky在女子800公尺自由式決賽中完成了在此項目的5連霸，並奪得個人第19枚世錦賽金牌，僅次於「飛魚」Michael Phelps的26金。
年僅15歲時，Ledecky就在倫敦奧運上贏得女子800公尺自由式的金牌，如今當年的天才少女已經25歲，她生涯至今已贏得了7枚奧運金牌；世錦賽共獲得22面獎牌，排名史上第3；也是女子400公尺、800公尺和1500公尺自由式的世界紀錄保持者，被認為是史上最佳女子游泳運動員之一。
Ledecky這次在女子800公尺自由式決賽游出8分又8.04秒的成績，比第二名澳洲女將Kiah Melverton還快了10.73秒，這是她生涯第5快的成績，也是繼2018年以來的最佳成績。
本屆賽會Ledecky游出自己近年的最佳表現，在4x200公尺自由式接力賽，她和隊友一起創造其生涯最佳成績；400公尺自由式則創下個人在賽史的最佳成績；1500公尺自由式則比自己在東京奧運的決賽成績還快7.59秒。
在這次游泳世錦賽上，Ledecky贏得了她參加的4項賽事的金牌。受訪時也坦言這可能是自己很長一段時間以來，表現最好的一次公開賽事。