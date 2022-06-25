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李沐大膽奔殯儀館田調　羅宏正查案「懷疑自己是真兇」

▲羅宏正（左）和李沐在《滴水的推理書屋》諜對諜。（圖／台北電影節）
▲羅宏正（左）和李沐在《滴水的推理書屋》諜對諜。（圖／台北電影節）

記者羅凌筠/台北報導

2022-06-25 20:00:00

監製王小棣、導演廖士涵的推理影集《滴水的推理書屋》今（25）日在台北電影節舉辦世界首映，李沐扮演菜鳥檢察事務官，命案現場跑第一，她為揣摩角色，特地到法院、殯儀館田野調查，她表示雖然拍攝過程諜對諜，但因為這次在台中拍攝，大家都住在一起，很像學生宿舍，平常會偷聽別的房間動靜，還開了一個房間專門討論人類圖。

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▲監製王小棣（左起）、導演廖士涵領軍《滴水的推理書屋》演員羅宏正、李沐、陳婉婷、林映彤及吳翰林出席台北電影節。（圖／台北電影節）
▲監製王小棣（左起）、導演廖士涵領軍《滴水的推理書屋》演員羅宏正、李沐、陳婉婷、林映彤及吳翰林出席台北電影節。（圖／台北電影節）
羅宏正飾演推理書屋店長，因捲入連環殺人事件被懷疑是嫌疑犯，得循線找出真兇。他劇中一頭捲髮加蓄鬍，略帶頹廢風，羅宏正透露當初看完劇本就很喜歡，積極展現想要演出的心，「這是我的推理處女秀，因為導演不給我們完全的劇本，一開始我不知道兇手是誰，一度懷疑是不是自己？」演出過程猶如真的化身偵探，步步抽絲剝繭。

吳翰林和李沐皆為2021年台北電影節非常新人，劇中合體飆戲令人期待，他介紹角色時笑說：「我飾演一個經常恍惚、有點問題的青年，第一次飾演這樣的角色，導演給我很大自由發揮的空間。」陳婉婷劇中飾演社工師，也是推理社的成員，她之前曾演出《積木之家》的女鬼，再度和導演合作，默契十足。

林映彤是王小棣主持的表演教室Studio Q於去年培養的「小小Q」之一，這次劇中扮演身懷祕密的藥劑師，事先去認識藥劑師的工作，她說：「我第一次演劇集，小棣老師很照顧我，謝謝導演選擇我，過程中感受到很多的愛。」

▲左起吳翰林、林映彤、陳婉婷、李沐、羅宏正、導演廖士涵和影迷合照。（圖／台北電影節）
▲左起吳翰林、林映彤、陳婉婷、李沐、羅宏正、導演廖士涵和影迷合照。（圖／台北電影節）
廖士涵以恐怖電影《粽邪》系列創下好票房，儼然是懸疑專業戶，他特別感謝王小棣的挖掘，「其實我以前作品比較多社會寫實和家庭親情，可能老師看到我不為人知的地方，找我拍《積木之家》，現在又拍了《滴水》。我覺得人有很多面向，走出舒適圈更開闊、得到更多。」

劇中幾起命案的死者死狀悽慘，廖士涵坦言拍攝的時候不管電視尺度，「現在OTT這麼發達，要拿什麼去競爭，所以我在拍的時候沒有設限，想怎麼拍就怎麼拍。」他笑說王小棣對於他的創作非常支持，還說：「再拍血腥一點！」《滴水的推理書屋》8月6日將於公視、MyVideo同步播出，隔日於台視播映。

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