反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙網站」！酷炫親上火線道歉了
知名YouTube團體反骨男孩，旗下的正妹女成員艾瑞絲，日前被自稱是「社會公道伯」的網友踢爆代言非法的線上博弈遊戲，而且該公司更被刑事局列為詐騙黑網，認為反骨男孩的行為，很可能會造成許多年輕人受害上當，引起網路高度關注。對此，酷炫也終於道歉了。
據了解，一名自稱「社會公道伯」的網友就在Dcard爆料，反骨男孩旗下成員艾瑞絲等人代言一間非法的線上博弈遊戲網站，而且背後的公司「富遊娛樂」就多次被刑事局列為詐騙黑網，他直言「反骨好歹也是台灣前幾大YouTuber團體，自知粉絲受眾多為年輕人、學生…反骨身為公眾人物，本身就不該代言非法項目，更應該先做事前品牌調查。」
此外，他更諷刺反骨老闆酷炫，「可笑的是，酷炫6/16號才拍出一支踢爆虛擬貨幣詐騙資金盤，說做為YouTuber應該要有職業道德，愛惜自己羽毛很重要。」即便艾瑞絲代言的影片已經在6/21下架，但他早已備份影片，並要求酷炫做回應，「相信很快就會有這間黑網的代理抵達戰場，說你玩會出金，贏錢有的沒的，當人家刑事局165公佈假的？你會出金，不代表別人玩就會出金，這間娛樂城就是沒有政府立案，就是黑網，就是違法，懂嗎？反骨代言這個就是無視法律、誤人子弟」。
對此，酷炫也在YT影片留言回應「公司沒把關好業配內容萬分抱歉，已經請同事處理感恩，感謝你還特別去館長直播抖內跟宣傳備份，也很認真的換不同面具帳號去留言，感謝您的提醒之後會再請公司同仁做好審閱的工作，造成社會大眾不好的示範，我在這邊代表公司抱歉。」但仍得不到網友們原諒，事件不斷延燒中。（編輯：詹鎰睿）