棒球／接棒未來奪冠　感謝魏爸、師母

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全國女棒錦標賽今年共13支隊伍參與，今年進入四強賽的隊伍中，有兩隊的贊助單位跟職棒隊伍有關，其中贊助接棒未來女子棒球隊長達四年的魏應充是味全龍復出推手，樂天女棒則是今年5月由樂天桃猿職業球團、桃園在地企業健全石材贊助成立，今年錦標賽前四名依序為接棒未來、台灣體大、勇士及樂天桃園。
接棒未來女棒隊長謝文靜說，隊友的平均年齡約28歲，這次很多對手都是大學生，在體力上很吃虧，「大家幾乎都是靠意志力在打」。很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充過去年四年對她們的贊助，不僅是器材跟比賽的交通食宿費用，還協調味全龍的場地讓她們練球。稱贊助人「魏爸」，是因為他像家長一樣照顧女棒隊。
接棒未來女棒隊總教練顏良吉說，這支隊伍的主要成員多半是台北市立大學的畢業校友，由於台灣的女棒環境不佳，這些女孩都是平日上班，假日或晚上練球，剛開始無論是場地、器材或外出比賽的交通食宿，都要靠自己或教練想辦法，處境相當困難，直到2019年獲贊助，情況才完全改善。
顏良吉說，後來他才知道是當時的教練之一蔡尚達，透過味全龍前總教練徐生明遺孀謝榮瑤，向魏應充先生求助。這四年來魏董有系統的協助女棒隊，大家才能沒有後顧之憂去打棒球，「魏董的幫忙，真的改變台灣女棒的生態。」
今年奪冠的接棒未來女子棒球隊也同時拿下2022年亞洲棒球總會(BFA)第3屆亞洲女子棒球錦標賽的中華代表隊組訓權，總教練顏良吉為讓後進有更多國際經驗，希望讓另兩位教練黃明輝及陳柏羽負責帶領女棒出戰亞錦賽的重任。今年的中華女子棒球代表隊22人將包含接棒未來選手13人、台灣體大4人，勇士、樂天桃園、向日葵、日漾及晨星女棒隊各1人。